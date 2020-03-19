Türkiye’de uzaktan eğitim “idam animasyonu” tartışmasıyla başladı

Türkiye'de öğrenciler koronavirüs salgını nedeniyle bir haftalık tatilin ardından, uzaktan eğitime başladı. TRT EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sürdürülecek olan eğitimin ilk günü eski Başbakan Adnan Menderes’in idamı gösteren animasyon içerik nedeniyle tartışmalı geçti.

Ortaokul öğrencilerin dersleri başlamadan önce verilen arada yayınlanan "Kilometre Taşları - Adnan Menderes" adlı kısa animasyona yönelik tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Görüntüleri onaylamadığını belirten Selçuk "Ben de rahatsız oldum" dedi.

Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, etkinlik saati görüntülerini ekibe güvenerek denetlemediğini ve içeriklerin çocuklara uygun olmadığını belirtti. Selçuk, "Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyesi Taşçı’dan tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşcı ortaokul öğrencilerine idam sahnelerinin izletilmesinin suç olduğunu bildirdi. Yayına tepki gösteren Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüsü nedeniyle bugün başlayan uzaktan eğitim sisteminin yayınlandığı TRT EbaTV’nin ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes’in idam görüntülerinin izletilmesi açıkça suçtur! Bu suç, TRT Genel Müdürü başta olmak üzere yayında sorumluluğu bulunan herkesi bağlar" ifadesine yer verdi.

Diğer yandan Bakan Selçuk katıldığı bir televizyon programında uzaktan eğitimin ne kadar süre devam edeceğine dair soruya, "buna ilişkin karar en kısa sürede alınacak" dedi.

Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün ve yarın görüşeceklerini vurgulayarak, sonrasında Bilim Kurulunun verileri üzerinden değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

DW / GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe