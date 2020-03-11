 Okullar 3 hafta tatil | TÜRKİYE | DW | 12.03.2020

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TÜRKİYE

Okullar 3 hafta tatil

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin bir toplantı yapıldı. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kamuoyuna duyurdu.

Buna göre Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi. Eğitim öğretimin uzaktan sürdürüleceğini belirten Kalın "23 Mart tarihi itibarı ile de uzaktan eğitim yöntemiyle, internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etma imkanı sağlanacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim sürecine ilişkin bugün Türkiye saati ile saat 20.30'da açıklama yapması bekleniyor.

Kalın üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini belirtti. Ayrıca spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

Kalın "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Sözcü Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı programlarının da bir müddet ertelendiğini ifade etti.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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