Türkiye'de temel gıda ürünlerinde KDV indirimi yürürlüğe girdi

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Temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda, KDV'si indirilen ürünler listelendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerindeki KDV indirimine ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve yarından itibaren yürürlüğe girecek olan kararla KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen gıda maddeleri şunlar:
“Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz, kümes hayvanları, balık, yumurta, bal, bağırsak, çeşitli sebze fideleri, yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular, yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler, kahve, çay, baharat, Paraguay çayı, hububat, değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu, hayvansal ve bitkisel yağlar, et, balık, kabuklu hayvanlar, şeker ve şeker mamulleri, kakao ve müstahzarları, hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri, sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar, yenilen çeşitli gıda müstahzarları, su ve soda, zeytin küspesi, tuz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda temel gıdada yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin kararlaştırıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada "KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz" dedi.
Türkiye'de Ocak ayında enflasyon oranı yüzde 48,7 olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre, 2021 yılının Ocak ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu grup, yüzde 68,89 ile ulaştırma oldu. Yüzde 55,61 ilegıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile de ev eşyası grupları, ulaştırmadan sonra en yüksek değişim gösteren gruplar olarak kayda geçti.
ANKA,DW/BÖ,SÖ
© Deutsche Welle Türkçe
Yastık altının ekonomiye kazandırılacağını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 60 milyar liralık da yatırım destek paketi açıkladı. Erdoğan’dan da KDV’de indirim açıklaması geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 24 civarında olduğunu kaydetti. Nebati 2023'te seçime tek haneli enflasyonla gireceklerini ifade etti.