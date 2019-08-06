 Türkiye′de operasyon hareketliliği: Bölgeye doktorlar gönderiliyor | TÜRKİYE | DW | 20.09.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'de operasyon hareketliliği: Bölgeye doktorlar gönderiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Şanlıurfa ve Mardin'e doktorlar gönderildiği bildirildi.

Türkische Soldaten - Türkische Flagge (Getty Images/AFP/I. Akengin)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri harekatın düzenlenebileceği yönündeki uyarısını yinelemesinin ardından, Türkiye'nin doğusuna geçici olarak görevlendirmek üzere doktorlar gönderilmeye başlandığı bildirildi. 

Alman haber ajansı dpa tarafından ele geçirilen Sağlık Bakanlığı belgelerine göre, 19 bölgeden doktorun Şanlıurfa ve Mardin'de bir ay boyunca görev yapması istendi. Doktorların 20 Eylül'den 20 Ekim'e kadar Güneydoğu'da geçici görev yapacağı belirtildi. Sağlık personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye olası sınır ötesi operasyonu kapsamında sağlık hizmeti sağlayacağı aktarılıyor.

94 doktor gönderiliyor

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk de, ilk etapta 94 doktorun Mardin ve Şanlıurfa'ya gönderileceğini söyledi. Öztürk, doktorların çoğuna Perşembe akşamı konuyla ilgili talebin ulaştırıldığını ve acilen yola çıkmalarının istendiğini belirtti. Öztürk ayrıca Irak sınırı yakınlarındaki Şırnak ve Hakkari'ye de doktor gönderilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmalarından iki hafta içerisinde sonuç çıkmaması durumda Türkiye'nin kendi planını devreye sokacağını söylemişti.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Suriye sınırı boyunca güvenli bölge kurulması konusunda Ağustos ayında anlaşma sağladı. Ankara, ABD'nin desteklediği Suriyeli Kürt grupların bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor ve bölgeye 3 milyon Suriyeli mültecinin yerleştirilmesini istiyor.

Türkiye son üç yıl içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi.    

dpa / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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