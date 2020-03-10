 Türkiye-Yunanistan sınırında tansiyon yatıştı | TÜRKİYE | DW | 10.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye-Yunanistan sınırında tansiyon yatıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel’de Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında Türkiye-Yunanistan sınırında tansiyon yatıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrasında Türkiye-Yunanistan sınırında tansiyon yatıştı.

Yunan devlet televizyonu ERT artık sınırı karadan ya da Meriç Nehri üzerinden geçmeye çalışan sığınmacı grupları olmadığını sadece tek tek bazı sığınmacıların sınırı geçmeyi denediğini duyurdu. Yunan güvenlik güçleri de Pazartesi ve Salı günü yaklaşık 1000 sığınmacının geçişini engellediklerini açıkladı. Yunan polisi krizin başlamasından bu yana 40 binden fazla sınır geçişine engel olduğunu duyurdu. Ayrıca Pazarkule Sınır Kapısı yakınında zarar gören tel örgünün tamirinin yapıldığı bilgisi verildi. Pazartesi günü de Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısının son derece az olduğu kaydedildi.

Belgien Gespräch von der Leyens mit Erdogan ohne erkennbares Ergebnis (picture-alliance/dpa/D. Pignatelli)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel (soldan sağa)

Erdoğan, Merkel ve Macron ile salı günü buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de bir araya geldi. Erdoğan Belçika ziyareti sonrasında Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Brüksel'deki görüşmelerde 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Mutabakatı'nın gözden geçirilerek güncellenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, müzakerelerin canlandırılması, yeni fasılların açılması, mülteciler için vadedilen toplam 6 milyar euro ve ilave fon gibi konular üzerinde durduklarını söyledi. Erdoğan "AB Başkanları, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve AB'nin yavaş hareket ettiğini kabul ettiler" diye konuştu.

Erdoğan gelecek Salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İstanbul’da bir araya gelecek. Erdoğan "Eğer (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson da gelebilirse bu zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız" dedi.

DW, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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