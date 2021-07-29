Türkiye yangınlarla sarsıldı

Türkiye'nin özellikle güney bölgeleri iki gündür orman yangınlarıyla sarsıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ardından Adana, Osmaniye, Kayseri, Mersin, Marmaris ve Bodrum'dan yangın haberleri geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 ilde toplam 58 orman yangını çıktığını açıkladı. "Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" diyen Pakdemirli, "Yangınları kontrol altına almak için; 2 İHA 3 Uçak 38 Helikopter 1 İnsansız Helikopter 680 Arazöz ve 4 bin personelimiz görevde" açıklamasında bulundu. Pakdemirli, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımlarda da Kilis ve Kütahya'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bodrum'daki yerli ve yabancı turistler tahliye ediliyor

Bodrum'da denizden tahliye

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde başlayan, büyüyerek Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne kadar ilerleyip, iki oteli tehdit eden yangın endişe yarattı.

Bodrum'da yerli ve yabancı turistler tahliye ediliyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının otellerin sınırına kadar gelmesi nedeniyle otelde kalan misafirlerin tahliye edildiğini söyledi. Aras, "Ancak otellerin karayolu da yangından etkilendiği için deniz tarafından teknelerle toplam 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşınıyor" bilgisini paylaştı. Aras, can kaybı ya da yaralanın olmadığını bildirdi.

ANKA haber ajansı ise 4 bin 500 turist ve otel çalışanı, onlarca tekne, bot ve sahil güvenlik botları tarafından karaya taşındığını, baygınlık geçiren onlarca turistin karada bekleyen ambulanslarda tedavi edildiğini yazdı. Otellerin içine kadar giren alevlerin, sahildeki şezlong, şemsiye, bar ve çardakları yaktığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 12 itfaiye aracı, 18 arazöz, üç iş makinası ve yaklaşık 100 orman işçisinin görev aldığı söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek verdiği aktarıldı.

Marmaris'teki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Marmaris'teki yangın

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangında alevler yerleşim yerine 100 metreye kadar yaklaştı. Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı. Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla üç yıldızlı iki otel ile dört villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Orman yangınına müdahale için bir uçak, dört helikopter ve 23 arazöz ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Bölgede dumandan zehirlenen altı kişiye ambulansta ayakta tedavi yapıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Antalya Manavgat'taki yangında en az üç kişi hayatını kaybetti

Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Güvercinlik-Kuyucak mevkiindeki, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı da İçmeler bölgesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, yangınların çıkış nedeni de araştırılıyor.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, yangınların "bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılmadığını" belirtti. Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınların çıkış nedeninin "başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını" söyledi.

Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda iki gündür devam eden yangın, poyrazın etkisini yitirmesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Yangından ağır bir şekilde etkilenen Manavgat'ta AFAD'ın verdiği bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere 138 kişi de yangından etkilendi.

Peki bu yangınların bu kadar büyümesi engellenebilir miydi? Uzmanlar yangın mevsimlerinden önce, ormanlardaki yüksek enerji çıkaran yanıcı maddelerin en alt seviyeye indirilmesi konusunda bir hazırlığın olmamasını eleştiriyor.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Video izle 03:30 Türkiye'de orman yangınları

DW, DHA, ANKA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe