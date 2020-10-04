Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelerde anlaştı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu sırasında bugün ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Dendias'la Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığı ile ilgili olarak güven artırıcı önlemler alınması ve istikşafi görüşmeler gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60'ıncı tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş, ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

NATO bünyesinde de görüşmeler devam ediyor

NATO, geçen hafta Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında üç haftadır sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda da askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı. Türkiye ve Yunanistan, bir süre önce gerginliğin azıltılması için NATO bünyesinde teknik görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Kapalı Maraş da görüşüldü

Yunanistan ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz anlaşmazlığının yanı sıra Kapalı Maraş'ın açılması da ayrı bir kriz yarattı.

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Kuzey Kıbrıs'ta "Kapalı Maraş" bölgesi 46 yılın ardından bugün yeniden halka açılırken Yunanistan, Türkiye'nin kararından dönmesini istedi. Yunan hükümeti, aksi takdirde konuyu AB liderler zirvesine taşıyacaklarını açıkladı.

Dendias - Çavuşoğlu görüşmesinde Kapalı Maraş'ın da gündeme geldiği belirtiliyor.

Reuters,DW/HS,HT

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