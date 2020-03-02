Türkiye ve Yunanistan arasında yalan haber kavgası

Binlerce sığınmacının Türkiye-Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürerken Ankara ile Atina arasında sığınmacılara ateş edildiğine dair başlayan tartışma alevlendi. Edirne Valiliği'nin Yunanistan polis ve sınır koruma birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açtığını ve bir göçmenin öldüğünü açıklamasının ardından, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas da konuştu ve söz konusu iddiaları geri çevirdi. Pestas, "Önceden yaralı olduğundan bahsediyorlardı, şimdi ölüden bahsediyorlar" diye konuştu. Atina'da bir basın toplantısı sırasında konuşan Petsas, "Yalan haberlerin sonu gelmiyor. Yunan sınır koruma güçlerinin ateş ettiği bir olay yok" diye tepki gösterdi.

Görgü tanıkları ateş edildiğini aktarıyor

Görgü tanıkları ise Yunanistan-Türkiye sınırında sığınmacıların üzerine ateş edildiği yönünde beyanlarda bulunuyor. Ayrıca Edirne'de hastanelerde tedavi gören yaralılara ait olduğu söylenen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor.

Bölgedeki Alman haber ajansı dpa muhabiri, bugün öğleden önce en az üç kez silah sesi duyduğunu, akabinde seri şekilde ateş edildiğini işittiğini bildiriyor. Sonrasında da sınıra ambulansların geldiğini aktarıyor.

Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerinin müdahalesi sonucu bir sığınmacının öldüğünü, beş sığınmacının da yaralandığı açıkladı. Hayatını kaybeden sığınmacının göğsünden vurulduğunu ve olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadığını duyurdu.

Türkiye- Yunanistan sınırı

Benzer iddialar daha önce de ortaya atılmıştı

Daha önce de Yunan polisi ve sınır güvenlik güçlerinin Suriyeli 22 yaşındaki bir sığınmacıyı öldürdüğü iddia edilmişti. Hafta başında sosyal medyada hızla yayılan ve Yunanistan sınırında polis kurşunuyla öldüğü ileri sürülen ve Halepli olduğu belirtilen Suriyeli'nin videosuyla ilgili Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı. Söz konusu suçlamaları geri çeviren Petsas, videonun yalan haber olduğunu ileri sürmüş ve medyayı da "Türkiye'nin propagandası olduğunu savunduğu bu tür paylaşımlarda oyuna gelmemeleri" yönünde uyarmıştı.

Türkiye-Yunanistan sınırında çekildiği belirtilen videoda, Suriyeli mülteci olduğu ileri sürülen genç bir erkek, yüzü kanlı biçimde yerde yatarken görülüyor. Çevresinde toplananların panik biçimde cansız şekilde yatan gencin ceketinin önünü açtığı, birinin de Arapça "Kenara çekilin, nefes alsın" diye bağırdığı duyuluyor. Bir diğer erkeğin de yine Arapça, gencin ölümünden Yunan polisinin sorumlu olduğunu söylediği duyuluyor. Gencin, Pazartesi sabahı Türkiye-Yunanistan sınırını geçerken Yunan sınır koruma güçleri tarafından öldürüldüğü ileri sürlüüyor.

dpa, AFP/ ETO, HS

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