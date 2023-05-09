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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Fotoğraf: Murat Gok/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları Moskova'da görüşecek

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Çarşamba günü Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile bir araya gelecek.

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Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana dışişleri bakanları düzeyinde ilk resmi görüşme için Çarşamba günü Moskova'da bir araya geliyor. Türkiye ve Suriyeli bakanlar, İran ve Rusya dışişleri bakanlarının da katılacağı Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada toplantıya ayrıca Rusya ve İran'dan üst düzey diplomatların da katılacağı bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi. Ayrıca toplantıda Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3,7 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine gönüllü geri dönmeleri konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde konu ile ilgili yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecektir. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır."

Açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dörtlü toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.

AFP,DW/TY,BK

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