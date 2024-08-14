Türkiye TUI müşterilerinin gözde ülkelerinden

Pandemi döneminde iflasın eşiğine gelen Alman seyahat devi TUI, 2024 yazında cirosunu beklentilerin ötesinde arttırdı. Şirketin müşterileri arasında en çok tercih edilen ülkelerden biri de Türkiye.

Türkiye, Yunanistan ve İspanya ile birlikte bu yıl yaz tatili için en çok tercih edilen ülkelerden biri. Bünyesinde RIU, TUI Blue ve Robinson gibi otel markalarını barındıran Alman seyahat devi TUI, kısa ve orta mesafeli seyahatlarda bu üç ülkenin en fazla rağbet gören destinasyonlar olduğunu bildirdi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketi olan TUI'den yapılan açıklamada, yaz sezonu için önceden yapılan tahminlerin aşıldığı ve şu ana dek 13,3 milyon paket ve son dakika tatil satışı yapıldığı aktarıldı. TUI'nin satışlarda beklentileri aşmasında sektördeki en büyük rakiplerinden FTI'nin iflas etmesinin de büyük etkisi olduğu belirtiliyor.

ABD merkezli analiz şirketi Bernstein Research'ten Richard Clarke, sektörün diğer alanlarında yaşanan olumsuzluklarla kıyaslandığında TUI'nin gayet iyi bir durumda olduğunu, bir nebze de olsa beklentilerin karşılanmadığı tek konu olarak, FTI'nin iflas açıklamasından sonra TUI'nin rezervasyon sayılarının yeterince artmamış olmasının dile getirilebileceğini belirtti.

Açıklanan verilere göre TUI, senenin üçüncü çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 arttırarak 5,8 milyar euroya çıkardı. Şirketin bu dönem için net kârının da geçen seneye oranla yüzde 37 artarak 231,9 milyon euro olduğu bildirildi.

2020 yılında yaşanan korona pandemisi nedeniyle seyahat faaliyetleri iflasın eşiğine gelen TUI, Almanya devletinin milyarlarca euroluk yardımıyla bu dönemi atlatabilmişti. TUI, pandemi sürecinden sonra devletin Ekonomi İstikrar Fonu'ndan aldığı yardımları, yatırımcılarından topladığı taze parayla geri ödedi.

dpa / ET,EC

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