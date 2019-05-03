Türkiye: S-400 konusunda geri adım atılmayacak

Ankara'nın Rusya'dan sipariş ettiği S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün yaptığı açıklamada, "S-400 konusunda karar verildi, geri adım atılmayacak" diye konuştu.

Kanal 7 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında Oktay, "Kusura bakmasınlar, biz onlara göre hareket edemeyiz. S-400 konusunda karar verildi, geri adım atılmayacak. Türkiye bir söz verip imzayı attıysa sözünü yerine getirir. Biz burada ikili oynamıyoruz, tavrımız çok net. ABD'nin yaptırım tehdidi onların Türkiye'yi tanımadıkları anlamına geliyor. Türkiye'ye karşı kimse tehdit dilini kullanarak iş yapamaz. Türkiye bugünün devleti değil. Türkiye hem ülke hem de ekonomik olarak bölgenin güvenli noktası konumunda" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi satın almasının, NATO’dan uzaklaştıkları anlamına gelmediğini söylemişti.

ABD tarafından son açıklama ise Cuma günü ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'dan geldi. Shanahan, Türkiye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın aldığı takdirde, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısında bulunmuştu. Shanahan, "Eğer Türkiye S-400 kararını uygulamayı seçerse, o zaman biz de Türkiye'yi bu projeden çıkartmak zorunda kalacağız" demişti.

F-35'lerin üretim sürecinde yer alan ülkelerden olan Türkiye'de, uçak gövdesi ve kablo sistemi gibi F-35'in bazı parçaları ve teçhizat üretiliyor. Türkiye, F-35'lerden 100 adet satın almayı planlıyor.

Washington, Rus üretimi S-400'lerin F-35'ler ve NATO güvenliğine tehdit oluşturacağı uyarısında bulunarak Ankara'ya bu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor. Türkiye ise S-400'lerin alımı konusunda kararlı tavrını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Suriye'de güvenli bölge

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öte yandan S-400 alımı konusunda sorun yaşayan Türkiye ve ABD'nin, Suriye konusunda yakınlaştığını vurguladı. Oktay, "Türkiye-ABD ilişkileri tek boyutlu değil. Bir tarafta sıkıntı yaşarken bir başka alanda yakınlaşabiliyorsunuz. Güvenli bölge Türkiye'nin başından beri ifade ettiği bir konuydu. Suriye'de kriz başladığı zaman biz bunu dile getirmiştik. Bunun Türkiye'ye maliyeti 3.6 milyon Suriyeli oldu. ABD tekrar bu konu ile bizim önümüze geldi. Şartlara baktığınızda aynı şartlar değil. Türkiye'yi tehdit eden bir unsur var" diye konuştu.

Suriye'de son durum

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında bulunan Tel Rıfat bölgesinden açılan ateş sonucu Cumartesi günü bir Türk askeri hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı.

Suriye'de Rusya'nın desteklediği Suriye askerleri İdlib'e hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İdlib’de son dönemde, Rusya ve Türkiye’nin geçen eylül ayında vardığı ateşkesten bu yana en yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Rus ve Suriye ordusunun düzenlendiği saldırılarda aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 9 sivil hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, Rusya'nın desteklediği Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun, İdlib ve Hama'da milislerin kontrolü altında bulunan bölgelere düzenlediği hava saldırılarında son altı gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini belirtti.

DW, dpa, reuters / MK,EC

©Deutsche Welle Türkçe