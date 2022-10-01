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Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesine tepki gösterdi
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesine tepki gösterdiFotoğraf: Russian Foreign Ministry/ITAR-TASS/Imago Images
PolitikaTürkiye

Türkiye Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri ilhakını reddetti

6 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını "reddettiğini" duyurdu. CHP ve İYİ Parti de Rusya'ya tepki gösterdi.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini"reddettiğini" açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" denildi.

"Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın "müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulması" için verdiği destek yinelendi.

CHP ve İYİ Parti'den açıklama

Ana muhalefet partisi CHP de Rusya'ya tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz. Bu vesileyle, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini koşulsuz olarak desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası yaptığı açıklamada, "Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir" ifadesini kullandı.

Akşener, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Putin'in bu tavrı, artık sadece Ukrayna'nın değil bölge ülkelerinin de güvenliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdittir" dedi.

İYİ Parti lideri, "Maalesef Putin çarlık rüyalarının peşinde, hem kendi vatandaşlarını hem de Ukraynalıları göçe zorlayıp; binlerce insanı ülkelerini terk etmek zorunda bıraktı. Sırf bu gerçek bile Türkiye'nin istikbalini otokraside görenler için ibretlik bir ders niteliğinde" diye ekledi.

İlhak süreci

Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki dört bölgesinde Rusya yanlısı yönetimlerin düzenlediği ve 27 Eylül'de sona eren beş günlük tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında bağımsızlıklarını ilan ederek "halk cumhuriyeti" adını kullanmaya başlamış, Herson ve Zaporijya bölgeleri ise Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal sürecinde Rus kontrolüne geçmişti. Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın büyük bölümü ile Donetsk'in yüzde 60'ı Rusya’nın kontrolünde bulunuyor.

Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna'ya saldırmadan kısa süre önce Luhansk ve Donetsk "halk cumhuriyetlerini" tanımış, hatta savaşa gerekçe olarak bu bölgelerdeki Rus kökenli sivil halkın savunulmasını göstermişti. Referandumlar sonrasında söz konusu bölgeler Rusya'ya katılım için başvuruda bulunmuştu. Putin dün, ilhak edilen Zaporijya ve Herson'un da bağımsızlıklarını tanıyan kararnameye imza attı.

DW/CÖ,JD

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