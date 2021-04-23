Türkiye Rusya'dan 50 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin altı ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Türkiye'de kullanıma giren Sinovac ve BioNTech-Pfizer aşısından sonra Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için "son aşamaya" gelindiğini söyleyen Koca, "Aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından altı ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı" dedi.

İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde gerçekleşeceğini ve bu aşının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferi de yapılacağını belirten Koca, "Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir" diye ekledi.

Yerli aşı çalışmaları

Aşı tedarikinin "önümüzdeki iki ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğu beklendiğini" söyleyen Koca, yerli aşı üretimine ilişkin çalışmalar konusunda da bilgi verdi.

Koca, "Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır" dedi.

Hindistan varyantı Türkiye'ye de ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ilk Hindistan varyantının görüldüğünü de açıkladı.

Şu an Türkiye'de en çok görülen mutasyon türünün İngiltere varyantı olduğunu ifade eden Koca, "Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir" diye konuştu.

DW/CÖ,TY

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