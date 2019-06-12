 Türkiye Paris Havacılık Fuarı′nda savaş uçağını tanıttı | TÜRKİYE | DW | 17.06.2019

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TÜRKİYE

Türkiye Paris Havacılık Fuarı'nda savaş uçağını tanıttı

ABD ile yaşanan S-400 gerilimi nedeniyle F-35 projesinin dışında bırakılma riski yaşayan Türkiye, Paris Havacılık Fuarı'nda kendi savaş uçağı projesini tanıttı.

Türkiye Milli Muharip Uçağı'nı tanıttı

Türkiye Milli Muharip Uçağı'nı tanıttı

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin F-35 üretim programının ortakları arasından çıkarmakla tehdit ettiği Türkiye, Paris Havacılık Fuarı'nda kendi savaş uçağı projesini tanıttı.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin (TUSAŞ) ana yüklenicisi olduğu Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli tanıtıldı.

TUSAŞ CEO'su Temel Kotil, TUSAŞ'ın "Avrupa'nın en iyi savaş uçağını" yapacağını söyledi. TF-X-Jet isimli beşinci jenerasyon savaş uçağının 2025 yılında test uçuşlarını yapması ve ardından üç yıl içinden kullanıma girmesi planlanıyor. TUSAŞ'ın proje kapsamında British Aerospace ve General Electric ile işbirliği yaptığı bildirildi.

Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

En son 12 Haziran'da bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen geri adım atmayacaklarını yineleyerek "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır" demiş, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması durumunda "hesabının tüm platformlarda sorulacağını" söylemişti.    

AFP/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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