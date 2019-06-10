Rusya: S-400'ler Temmuz'da teslim edilecek

Türkiye'nin ABD tarafından yapılan uyarılara rağmen Rusya'dan almaya hazırlandığı S-400 füze savunma sistemi konusunda Moskova'dan yeni açıklamalar geldi.

Ankara-Washington hattında krize neden olan S-400'lerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar zamanında ve belirlenen çerçevede uygulanıyor. Karşılıklı sorun yok" ifadesini kullandı. Uşakov, füzelerin Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da ABD'nin baskısına karşın Moskova'nın S-400 anlaşmasının yerine getirileceği konusunda garanti verip veremediği yönündeki bir soruyu yanıtladı. Sputnik'in haberine göre Ryabkov, "Tüm yükümlülüklerimiz zamanında ve tam kapsamlı bir şekilde yerine getirilecek. Mevcut anlaşma ve diğer belgelerden herhangi bir sapma yok" dedi.

Temsilciler Meclisi'nden geçen S-400 tasarısı

Moskova ve Ankara'dan daha önce yapılan açıklamalar da S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının en geç Temmuz ayında gerçekleşeceğine işaret ediyordu.

Ancak ABD'nin, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle karşı çıktığı S-400'lerin satışı, Ankara ile Washington arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyor. Washington, Ankara'nın Rusya'dan S-400 alması hâlinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağı, dolayısıyla bu savaş uçaklarını teslim alamayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçen hafta gönderilen mektupta Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanındı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı ABD Temsilciler Meclisi ise dün, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri teslim alması durumunda Ankara'ya yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarıyı onayladı. Kongre'ye geçen ay sunulan "ABD-Türkiye ittifakına dair endişenin ifade edilmesi" başlıklı tasarıda, Ankara'nın S-400'lere sahip olmasının NATO'ya zarar vereceği uyarısında bulunuluyor.

Türkiye: Kabul edilemez

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıya Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla yanıt verildi. Açıklamada, tasarının "Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı" yinelenirken "Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir" denildi.

Dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolunun diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesi olduğunu belirten Türk Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve bir takım suni miadlar konulması kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

DW,rtr/CÖ,BK

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