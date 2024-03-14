Türkiye-Irak hattında yoğun güvenlik diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın bugün Bağdat'ta Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

Zirve öncesi açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak" bilgisini verdi.

Bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin geçtiğimiz günlerde Kuzey Iraklı komutanlarla gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin de konuşan kaynaklar, "Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de, bu toplantıda terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili gündemdeki muhtelif başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.

İlk toplantısı geçen Aralık ayında Ankara'da yapılan zirvenin müteakip toplantısı Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenleniyor.

Bağdat'taki zirveye katılan Milli Savunma Bakanı Güler geçen ay da Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Irak'a yapacağı resmi ziyaret için de hazırlıklar sürüyor. Erdoğan'ın ziyareti 12 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde Ankara'dan yapılan ilk ziyaret olacak.

Askeri operasyon beklentisi

Türkiye ile Irak arasında son dönemde yoğunlaşan ziyaret ve görüşme trafiği, Kuzey Irak'a yönelik olası bir askeri operasyona dair beklentilerin artmasına neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mart'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli dün düzenlediği Dışişleri Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında, olası bir operasyonun ABD ile yapılan son görüşmelerde gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bu konunun iki ülkenin gündeminde olduğunu ancak "izin ya da icazet almak" boyutu taşımadığını ifade etti.

Bağdat'ta gerçekleştirilecek güvenlik zirvesi hakkında da bilgi veren Keçeli, "Terörle mücadelede ortak anlayışın geliştirilmesi ve atılabilecek adımlar masada olacak" dedi. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarının da ele alınacağını belirten Keçeli, Irak'taki doğal gaz kaynaklarının değerlendirilmesi ve uluslararası pazarlara sevki, yenilenebilir enerji alanında ortak projeler gibi başlıkların masada olacağını bildirdi.

Türkiye PKK'nın Kuzey Irak'ta kış aylarında gerçekleştirdiği ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Irak üstündeki baskısını artırırken gerek Bağdat'taki merkezi yönetimden gerekse Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yönetiminden "teröre karşı somut iş birliği" talep ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, bu konuyla ilgili olarak "Süleymaniye'den beklentilerimiz var. Çeşitli temaslar yapılıyor. Ancak Süleymaniye ile ilişkilerimizi önceki seviyeye getirecek adımlar henüz onlar tarafından atılmadı" değerlendirmesinde bulundu.

DW/CÖ,HT

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