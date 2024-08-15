Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele zaptı imzalandı

Irak ile Türkiye arasında askeri, güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmet, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Vekili ve Komşu Ülkeler Dairesi Başkanı katıldı.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda yaptığı açıklamada "Askeri, güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı az önce Savunma Bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye ve Irak, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İş Birliği Merkezi kuracak. Bu merkezlerin, iki ülkenin "başta PKK olmak üzere terörle mücadelesinde ortak çalışmasına" imkan sağlayacağı açıklandı.

Irak ve Türkiye bayrakları Fotoğraf: Pond5 Images/IMAGO

Fidan'dan PKK konusunda Irak'a övgü

"PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığını memnuniyetle görmekteyiz" diyen Dışişleri Bakanı Fidan "Irak'ın PKK'yı önce ortak tehdit, bilahare yasaklı örgüt ilan etmesi bu bağlamda çok kıymetlidir. Bugünkü toplantımızda da başta PKK ile mücadele olmak üzere ilişkilerimizin güvenlik, askeri ve istihbari boyutunu da etraflıca ele aldık. İlave işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Irak tarafının yasaklı örgüt kararını uyarınca PKK iltisaklı üç siyasi parti hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik" ifadelerini kullandı.

1 Eylül itibarıyla Irak vatandaşlarına vize serbestisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibarıyla başlatma konusunda bugün karar aldık. Bu da ayrıca ikinci hayırlı haberimiz" açıklamasını yaptı.

Hüseyin: Bu, iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin de askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair imzalanan zapta ilişkin "Sayın Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türkiye Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır" ifadelerini kullandı. Hüseyin daha önce iki ülke arasındaki ortak iş birliğini ve askeri güvenlik iş birliğini kapsayan toplantı tutanakları olmasıyla birlikte bugün imzalanan zaptın ilk mutabakat zaptı olması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Irak Anayasası'na bağlı olduklarını söyleyen Hüseyin, "Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır" diye konuştu. Bu anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Bakan Hüseyin, bunun Irak'ın egemenliğini de korumak anlamına geldiğini çünkü komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak'a yönelik tehdit olduğunu belirtti.

DW,ANKA / EC,ET

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