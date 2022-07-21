Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan ortak komite

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın kuracağı ortak komite, Stockholm ve Helsinki'nin üç ülke arasındaki mutabakat kapsamında verdiği sözlerin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek üzere Ağustos'ta toplanacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik itirazını şartlı olarak geri çeken Türkiye, üç ülkeden yetkililerin oluşturacağı bir komitenin önümüzdeki ay Stockholm ve Helsinki'nin terörle mücadele konusunda Ankara tarafından talep edilen adımları atıp atmadığını değerlendireceğini duyurdu.

TRT Haber televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile geçen ay Madrid'deki NATO zirvesinde üçlü mutabakat imzalayan İsveç ve Finlandiya'nın bu protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu yerine getirecek olan, iki ülkenin yönetimleridir. Bu mutabakat zaptının içindeki unsurları yerine getirmezlerse, uygulamazlarsa biz de bu katılım protokolünü Meclis'te onaylamayız" dedi.

"Bizim üzerimizde zaman baskısı yok"

Oluşturulacak ortak komiteyle ilgili olarak, "Mutabakatın uygulamasıyla ilgili ve bundan sonra yeni atılacak adımların takibiyle ilgili daimi bir komite kurulması teklifi aslında bu iki ülkeden geldi, biz de kabul ettik. Şimdi ne zaman toplantı yapacağız dedik, 'Ağustos'ta bir araya gelelim' dediler. Ağustos'ta bir araya geleceğiz" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Fakat bizim üzerimizde zaman baskısı yok. Ne zaman şartlarımızı yerine getirirlerse, o zaman Meclis'te bu değerlendirilir" diye ekledi.

Üç ülke arasında imzalanan mutabakat, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere terörle örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşısında Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Şu an tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Ekim ayından önce protokolü onaylama ihtimali bulunmuyor. Bazı Türk yetkililer, sürecin gelecek yıla da sarkabileceği uyarısında bulunmuştu.

DW / CÖ,ET