Türkiye 33 terör zanlısının iadesini bekliyor

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat sonrası bu ülkelerden 33 terör zanlısının iadesi için yeniden talepte bulunulacağını açıkladı.

Ankara, NATO üyeliği krizinin aşılması için imzalanan üçlü mutabakat sonrasıİsveç ve Finlandiya'daki terör zanlılarının iadesi için harekete geçiyor.

Türkiye'nin daha önce bu ülkelere yaptığı iade başvurularıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz" dedi.

Bekir Bozdağ Fotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya'da altı PKK'lı, altı FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı, "Yeniden bir dosya göndermemize gerek yok. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteyeceğiz" diye ekledi.

Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan memorandumda terör zanlılarının iadesiyle ilgili olarak, "Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır" deniliyor.

İsveç ve Finlandiya'nın başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik konularında Ankara'nın endişelerini gidermek için somut adımlar atma vaadinde bulunduğu memorandumda Türkiye de bu iki ülkenin NATO üyelik başvurularını destekleme sözü veriyor.

Bozdağ: Üyelik süreci henüz bitmedi

Ancak Madrid'de imzalanan mutabakatın İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin bittiği anlamına gelmediğini, Ankara'nın bu süreçte gerekli izlemeyi ve takibi yapacağını söyleyen Bozdağ, "Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için, Türkiye'nin istediği teröristleri Türkiye'ye iade etmeleri için, terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam ettirecektir" dedi.

Bozdağ, söz konusu mutabakatın, terör örgütlerine bakışta ilk defa bir değişiklik olduğunu gösterdiğini ve değişen bu makasın kapanmaması gerektiğini belirtti.

DW / CÖ,ET