Türkiye destekli SMO Münbiç'te kontrolü tamamen sağladı

Türkiye tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve YPG'nin elindeki Münbiç kentinde kontrolü tamamen sağladığı bildirildi.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın batısında yer alan Münbiç'i tamamen kontrol altına aldığı bildirildi. Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından SMO'nun Münbiç'i elinde bulunduran YPG'ye karşı başlattığı operasyonu tamamladığı ve bölgede kontrolü tamamen sağladığı kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, "Özgürlük Şafağı" operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'e yönelen SMO, PKK/YPG'ye yönelik hem havadan hem de karadan müdahaleler sonucu bütün örgüt unsurlarını bölgeden çıkardı.

Dün SMO'dan yapılan açıklamada, "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir" ifadeleri kullanılmış, kentin yüzde 80'inin SMO kontrolüne geçtiği kaydedilmişti.

Sivil ölümleri iddiası

AFP'nin haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bir Türk insansız hava aracı saldırısı sonucu Rakka kentinin kuzeyindeki Ayn İsa kasabası yakınlarındaki bir evde aynı aileden altısı çocuk 11 sivilin öldüğü iddia edildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise aynı saldırı sonucunda aralarında altı çocuğun da bulunduğu 12 sivilin öldüğünü öne sürdü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ayrıca Türkiye yanlısı savaşçıların Münbiç'te gerçekleştirdiği saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Verilen bilgiye göre ölenler arasında dokuz Türkiye yanlısı savaşçı ve 17 Münbiç Askeri Meclisi savaşçısı bulunuyor. Ancak bu bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor. Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, Türkiye tarafından desteklenen savaşçılar, Münbiç Askeri Meclisi güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Münbiç'in bazı mahallelerini ele geçirdi.

YPG, ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen çekilmemişti

Türkiye-Suriye sınırının yaklaşık 30 kilometre güneyinde yer alan Münbiç, 2011'de başlayan Suriye iç savaşının ilerleyen safhalarında IŞİD'in kontrolüne girmiş ve 2016'da ABD destekli Kürt Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) IŞİD'i etkisiz hale getirmesiyle bu grubun eline geçmişti.

Washington ile Ankara arasında yürütülen görüşmelerde ABD, IŞİD'in bölgede tamamen yok edilmesinin ardından YPG'nin Münbiç ve çevresinden çıkacağı vaadinde bulunmuş ancak bu gerçekleşmemişti.

Türkiye'nin, 2019 yılında bölgede düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından Rusya ile yaptığı müzakerelerde de yine YPG'nin Münbiç'ten çıkması konusunda mutabık kalınmış olmasına rağmen Kürt milisler yaklaşık 75 bin nüfuslu kenti terk etmemişti.

Arşiv - Türkiye, Suriye topraklarında 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturmak amacıyla bölgede bugüne dek çok sayıda askeri operasyon düzenledi Fotoğraf: picture-alliance/Zuma Press/Turkish Defense Ministry

Türkiye'nin Suriye topraklarında oluşturmak istediği 30 kilometre derinliğindeki güvenlik bölgesinin içinde kalan tarihi Münbiç kenti, stratejik öneme sahip. YPG'yi de bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri operasyonların insani kriz yaratacağını ve IŞİD'e karşı mücadeleyi zayıflatacağını savunmuştu.

Deyrizor'da muhaliflerle YPG çatışması

Suriye'nin doğusunda yer alan ve Esad rejimine bağlı askerlerin 6 Aralık'ta bölgeden çekilmesiyle YPG'nin kontrolüne geçen Deyrizor kentine de muhalif gruplar tarafından saldırı düzenlendiği ve kentin bir kısmının söz konusu grupların eline geçtiği bildiriliyor.

Fırat nehri üzerine yer alan Deyrizor, Suriye'nin en zengin petrol yataklarından biri olan, bölgedeki El Ömer petrol sahası sebebiyle büyük bir öneme sahip. Söz konusu petrol sahası içinde ABD askerlerinin konuşlandığı bir de üs bulunuyor. Sık sık Kürt milislerle Arap aşiretleri arasında silahlı mücadelelere sahne olan bölgede son olarak geçen Ağustos ayında yaşanan çatışmalarda en az altı kişi ölmüş 19 kişi de yaralanmıştı.

DHA,ANKA,DW / ET,HS,BK,TY

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