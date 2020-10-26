 Türkiye destekli gruplardan ″Rus subayları öldürdük″ iddiası | DÜNYA | DW | 27.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Türkiye destekli gruplardan "Rus subayları öldürdük" iddiası

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde dün Türkiye destekli milisleri hedef almasının ardından düzenlenen misilleme saldırılarında Rus subayların da öldüğü iddia edildi.

TEMSİLİ FOTO: İDLİB'DE ÇATIŞMALAR

TEMSİLİ FOTO: İDLİB'DE ÇATIŞMALAR

Dün Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye destekli muhalif silahlı grupları hedef alan saldırısı sonrasında bugün yoğun misilleme saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Türkiye destekli milislerin İdlib ve Halep'teki Suriye ordusu mevzilerine Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yüzlerce füze ve topçu roketiyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcülerinden Naci Mustafa, İdlib'in güneyine yönelik misilleme saldırılarında bölgede görev yapan Suriyeli askerlerin yanı sıra Rus subayların da hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıkladı. Rusya ya da Suriye'den ise bu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gözlemevi: İdlib, Halep ve Lazkiye hedef alındı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de muhalif milislerin İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'de farklı bölgelerde bulunan Suriye ordusuna bağlı yaklaşık 20 mevziyi yüzlerce roketle vurduğunu bildirdi.

Rus hava saldırılarında ölen milisler için düzenlenen cenaze töreni

Rus hava saldırılarında ölen milisler için düzenlenen cenaze töreni

Rus savaş uçakları dün İdlib'de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na bağlıFeylaku'ş Şam'a ait bir eğitim kampını hedef almış, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre saldırıda 78 milis ölürken 100'e yakın milis yaralanmıştı. Pazartesi günkü hava saldırısı, Moskova ile Ankara arasında 5 Mart'ta varılan mutabakatla yürürlüğe giren kırılgan ateşkes dönemindeki en ağır operasyon olarak kabul ediliyor.

ABD'den Esad, Rusya ve İran'a eleştiri

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib vilayetinde Mart ayında yürürlüğe giren ateşkese aykırı olarak gerilimin tırmanmasının "tehlikeli" olduğunu söyledi. Ateşkesten uzaklaşılmasının çatışmaların uzaması ve sivil halkın çektiği acıların derinleşmesi tehdidini beraberinde getirdiğini belirten Jeffrey, Suriye'de barış ve istikrara giden tek yolun BM öncülüğündeki siyasi süreçten geçtiğini vurguladı.

Jeffrey yaptığı yazılı açıklamada, "Esad rejimi ile Rus ve İranlı müttefikleri, askeri zafer çabalarını sürdürmek suretiyle bölge ve çevresindeki istikrarı tehdit etmektedirler. Esad rejimi ve müttefiklerinin Suriye halkına karşı yürüttükleri zalim ve beyhude savaşı bitirme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD’den Türkiye sınırında İHA operasyonu

ABD Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cakara köyünde cihatçı gruba İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 17 kişinin öldüğü, ölenler arasında Heyet Tahrir Şam’a muhalif bir grubun üyelerinin bulunduğu iddia ediliyor.  

Reuters: Türkiye Morek'teki gözlem noktasından çekiliyor

Reuters, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Morek'teki gözlem noktasından çekilmeye başladığını iddia etti.  

HRW: Rusya ve Suriye'nin İdlib'deki saldırıları savaş suçu

İnsan Hakları İzleme örgütü Suriye ve Rusya'nın İdlib’deki operasyonlarının "savaş suçu" olduğunu ve insanlığa karşı suç kapsamına da alınabileceğini açıkladı. Örgüt Türkiye'ye de sivillerin korunması çağrısı yaptı.  

Benzer içerik

Syrien russischer Kampfjet Sukhoi Su-34 wirft Bomben bei Deir ez-Zor ab

Rus uçakları Türkiye destekli savaşçıları hedef aldı: 78 ölü 26.10.2020

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye destekli milislerin eğitim kampını hedef aldığı ve saldırıda en az 78 savaşçının öldüğü bildirildi.

US-Kampfdrohne - Air Force MQ-1

ABD’den Türkiye sınırında İHA operasyonu 23.10.2020

ABD Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cakara köyünde cihatçı gruba İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 17 kişinin öldüğü, ölenler arasında Heyet Tahrir Şam’a muhalif bir grubun üyelerinin bulunduğu iddia ediliyor.

DW Haber - 27.10.2020 27.10.2020

Cezaevlerinde 604’ü ağır 1605 hasta var, Türkiye Libya ve Suriye’de umduğunu buldu mu?, Türkiye’de Covid-19’dan ölenlerin yüzde 95’i 50 yaş üstünde, Almanya'da günlük vaka 11 bini aştı: 2. kapanma mı kapıda?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

TEMSİLİ FOTO: İDLİB'DE ÇATIŞMALAR

Türkiye destekli gruplardan "Rus subayları öldürdük" iddiası

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde dün Türkiye destekli milisleri hedef almasının ardından düzenlenen misilleme saldırılarında Rus subayların da öldüğü iddia edildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  