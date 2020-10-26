Türkiye destekli gruplardan "Rus subayları öldürdük" iddiası

Dün Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye destekli muhalif silahlı grupları hedef alan saldırısı sonrasında bugün yoğun misilleme saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Türkiye destekli milislerin İdlib ve Halep'teki Suriye ordusu mevzilerine Pazartesi akşam saatlerinden itibaren yüzlerce füze ve topçu roketiyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcülerinden Naci Mustafa, İdlib'in güneyine yönelik misilleme saldırılarında bölgede görev yapan Suriyeli askerlerin yanı sıra Rus subayların da hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıkladı. Rusya ya da Suriye'den ise bu iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gözlemevi: İdlib, Halep ve Lazkiye hedef alındı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de muhalif milislerin İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'de farklı bölgelerde bulunan Suriye ordusuna bağlı yaklaşık 20 mevziyi yüzlerce roketle vurduğunu bildirdi.

Rus hava saldırılarında ölen milisler için düzenlenen cenaze töreni

Rus savaş uçakları dün İdlib'de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na bağlıFeylaku'ş Şam'a ait bir eğitim kampını hedef almış, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre saldırıda 78 milis ölürken 100'e yakın milis yaralanmıştı. Pazartesi günkü hava saldırısı, Moskova ile Ankara arasında 5 Mart'ta varılan mutabakatla yürürlüğe giren kırılgan ateşkes dönemindeki en ağır operasyon olarak kabul ediliyor.

ABD'den Esad, Rusya ve İran'a eleştiri

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib vilayetinde Mart ayında yürürlüğe giren ateşkese aykırı olarak gerilimin tırmanmasının "tehlikeli" olduğunu söyledi. Ateşkesten uzaklaşılmasının çatışmaların uzaması ve sivil halkın çektiği acıların derinleşmesi tehdidini beraberinde getirdiğini belirten Jeffrey, Suriye'de barış ve istikrara giden tek yolun BM öncülüğündeki siyasi süreçten geçtiğini vurguladı.

Jeffrey yaptığı yazılı açıklamada, "Esad rejimi ile Rus ve İranlı müttefikleri, askeri zafer çabalarını sürdürmek suretiyle bölge ve çevresindeki istikrarı tehdit etmektedirler. Esad rejimi ve müttefiklerinin Suriye halkına karşı yürüttükleri zalim ve beyhude savaşı bitirme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AP/BK,HS

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