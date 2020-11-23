 Türkiye Dağlık Karabağ′da bağımsız askeri gözlem noktası istiyor | DÜNYA | DW | 23.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Türkiye Dağlık Karabağ'da bağımsız askeri gözlem noktası istiyor

Dağlık Karabağ'da oluşturulan askeri gözlem noktaları konusunda Rusya ve Türkiye arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. Türkiye bağımsız bir gözlem noktası istiyor.

Dağlık Karabağ'a ateşkesin ardından Rus askerleri konuşlandırıldı

Dağlık Karabağ'a ateşkesin ardından Rus askerleri konuşlandırıldı

Reuters haber ajansına konuşan Türk bir kaynak, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgede bağımsız askeri bir gözlem noktası oluşturmak istediğini, ancak Rusya'nın bu talebe karşı çıktığını söyledi.

Türk kaynak, Dağlık Karabağ'la ilgili olarak Rusya ve Türkiye arasındaki en büyük fikir ayrılığının bu konuda yaşandığını aktardı. Rusya'nın, Türkiye'nin ayrı bir gözlem nodünktasına sahip olmasını gerekli görmediğini ifade eden Türk kaynak, ancak bunun Türkiye açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak, bu konudaki görüşmelerin Moskova'da devam edeceğini belirterek Türkiye'nin bir uzlaşmaya varılmasını beklediğini de vurguladı.

Rusya'dan ise gözlem noktaları konusunda yaşanan anlaşmazlığa ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Dağlık Karabağ'daki anlaşma

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da çatışmaların durmasını ve Rus askerlerinin bölgeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmada bölgeye yaklaşık 2 bin Rus askerinin gönderileceği belirtilmişti.

Infografik Karte Berg-Karabach nach dem Krieg im Herbst 2020 TR

Rusya'dan anlaşma sonrası yapılan açıklamalarda, bölgede Türk askerinin bulunmayacağına işaret edilmişti. Fransa ise Dağlık Karabağ'da uluslararası bir denetim mekanizması oluşturulmasını istiyor.

Fransa'da "Dağlık Karabağ tanınsın" çağrıları 

Ermenistan 121 köy ve kasabadan çekildi

Öte yandan Ermenistan'da hükümet, Dağlık Karabağ'da 121 köy ve kasabadan daha çekildiğini ve bu bölgelerde kontrolü Azerbaycan güçlerine bıraktığını duyurdu. Ermeni hükümetinin yayınladığı listede yer alan bazı bölgelerin çatışmada kaybedildiği, bazılarının da doğrudan Azerbaycan'a verildiği belirtiliyor.

Hafta sonu Bakü'de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Bakü'nün kontrolüne geçen bölgelerde farklı inanç ve etnik kökene sahip insarların bir arada yaşamasını sağlaması gerektiğini söylemişti.

Reuters,dpa/HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ermenistan'da üç bakan daha istifa etti

Ermenistan Savunma Bakanı Tonoyan, Dağlık Karabağ'la ilgili Azerbaycan ile yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik tepkiler nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Sivil Savunma ve Eğitim Bakanları da bugün istifa etti.  

Fransa’nın Dağlık Karabağ’da Rusya ve Türkiye endişesi

Fransa, Dağlık Karabağ'da ateşkesin uygulanması için uluslararası denetim istedi. Fransa, Rusya ve Türkiye'nin Batılı güçleri Dağlık Karabağ ile ilgili barış görüşmelerinin dışında bırakmasından endişe ediyor.  

Rusya'dan Ermenistan'a koşullu yardım vaadi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Dağlık Karabağ anlaşmasına uyulduğu takdirde Ermenistan'a yardıma hazır olduğunu bildirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da, Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.  

Benzer içerik

Gerard Larcher Konservativer Praesident für Frankreichs Senat

Fransa’da "Dağlık Karabağ tanınsın" çağrıları 23.11.2020

Dağlık Karabağ’ın Fransa tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınması için Fransız parlamentosunda girişim başlatıldı.

Russland Verteidigungsminister Sergei Shoigu

Rusya'dan Ermenistan'a koşullu yardım vaadi 21.11.2020

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Dağlık Karabağ anlaşmasına uyulduğu takdirde Ermenistan'a yardıma hazır olduğunu bildirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da, Rusya ile askeri işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Ankara Parlament Sondersitzung Putsch Jahrestag

TBMM'de Azerbaycan tezkeresi kabul edildi 17.11.2020

TBMM Genel Kurulu, Azerbaycan'da ateşkese uyulup uyulmadığını denetleyecek ortak gözlem merkezine asker gönderilmesini öngören tezkereyi kabul etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD'de başkanlığa seçilen Biden'ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralması öngörülüyor.

ABD yönetimine Türkiye açısından kritik isimler

ABD'nin müstakbel başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerine atayacağı isimlerin belirlendiği bildirildi. İki ismin de Obama döneminden Türkiye tecrübesi bulunuyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  