 Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında bir ilk | DÜNYA | DW | 11.09.2021

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DÜNYA

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında bir ilk

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın 12 Eylül'den 20 Eylül'e kadar ortak bir askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı. Üç ülke arasında ilk kez böyle bir tatbikat düzenleneceği belirtildi.

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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ortak bir askeri tatbikat düzenleyecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan tatbikatın Bakü'de gerçekleştirileceği açıklandı.

"Üç Kardeş - 2021" adı verilen ortak tatbikat 12 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'de sona erecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tatbikatın amacının üç ülkenin özel kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra bilgi ve deneyimlerin paylaşılması olduğunu belirtti.

Üç ülke arasında ilk kez böyle bir tatbikat düzenleneceği açıklandı.

Türkiye ve Azerbaycan geçtiğimiz aylarda da Bakü'de gerçek mühimmatla ortak tatbikat düzenlemişti.

Ankara geçen yıl Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerini Dağlık Karabağ topraklarından çıkardığı savaşta Bakü'ye askeri destek vermişti.

DW,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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