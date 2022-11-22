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Fotoğraf: DHA/Demirören Nachrichten Agentur
PolitikaTürkiye

"Türkiye, ABD ve Rusya kontrolündeki hava sahasını kullandı"

1 saat önce

Reuters'a konuşan kaynaklar, Türk savaş uçaklarının Suriye harekâtında Rusya ve ABD kontrolündeki hava sahalarını kullandığını öne sürdü.

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Türk jetlerinin Suriye'deki YPG hedeflerini vururken Rusya ve ABD kontrolündeki hava sahalarını kullandığı iddia edildi.

Reuters'a konuşan bir üst düzey Türk güvenlik yetkilisi ve Türk ordusuyla temas hâlindeki iki Suriyeli muhalif kaynak, savaş uçaklarının ABD destekli YPG'nin kontrolündeki Suriye toprakları üzerinden uçtuğunu ve Ankara'nın bu konuyla ilgili olarak özellikle Rusya'yla irtibat kurduğunu belirtti.

İsmi açıklanmayan üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, "Türk jetleri, ABD ve Rusya'nın kontrolündeki hava sahalarını kullandı" dedi. Türk yetkili, bu iki ülkeyle belli ölçüde bir "koordinasyon" da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gelişmeler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen Suriyeli muhalif komutanlardan Albay Abdülcebbar Akidi'nin iddiasına göre de Türkiye, Rusya'nın ve ABD'nin kontrol ettiği Suriye hava sahası bölgelerinde bu iki ülkeyle koordinasyon içinde hareket etti.

Türkiye Savunma Bakanlığından bir kaynak ise söz konusu iddiaları yalanladı. Kaynak, savaş uçaklarının Suriye'deki tüm hedefleri Türk hava sahasından vurduğunu belirtti.

Reuters, Türkiye'nin Suriye harekâtında Rus ve ABD kontrolündeki hava sahalarını kullandığına yönelik haberin, Ankara'nın Moskova ve Washington karşısında artan nüfuzunun bir işareti olarak yorumlanabileceğine dikkat çekti.

"İki SDG mensubu öldü"

YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin harekât kapsamında gerçekleştirdiği bir insansız hava aracı saldırısında iki mensubunun öldüğünü duyurdu.

AFP'ye konuşan SDG sözcüsü Ferhat Şami, "Haseke'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı ortak operasyonlar planlamak ve gerçekleştirmek için kullanılan bir ortak üs, bir Türk insansız hava aracıyla vuruldu" dedi.

AFP'nin haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de iki SDG mensubunun öldürüldüğünü teyit etti.

ABD ordusundan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise hiçbir askerinin "tehlikede" olmadığını duyurdu.

"ABD personelinin bulunduğu yerlere herhangi bir saldırı düzenlenmedi" açıklamasında bulunan CENTCOM, ABD askerlerinin vurulan en yakın bölgeye uzaklığının yaklaşık 20-30 kilometre olduğunu belirtti.

CENTCOM sözcüsü Albay Joe Buccino, "Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak tüm askeri eylemlere karşıyız" ifadesini kullandı. Sözcü Buccino, söz konusu askeri müdahalelerin "IŞİD'e karşı verilen mücadele dâhil ortak hedefleri tehdit ettiğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Suriye'de sivillerin yaşamının korunması ve IŞİD'i yenme ortak hedefinin desteklenmesi için gerginliğin azaltıması" çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan'dan kara operasyonu sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'deki bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölgede bir kara operasyonu da düzenlenebileceği sinyalini verdi.

"Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız, bunu da böyle bilin" diye ekledi.

DW,rtr,AFP/CÖ,BK

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