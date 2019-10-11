Türk ve Kürt gruplar arasında kavga: 9 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Lüdenscheid kentinde Türkiye'nin Suriye topraklarında düzenlediği askeri operasyonu protesto etkinliğinde Türk kökenli bir Alman, sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Polis açıklamasında 50 yaşındaki yaralının hastaneye kaldırıldığı ve akşam saatlerinde ifadesine başvurulabildiği bildirildi. Olayla ilgili açılan soruşturmanın cinayet masası, terör ve siyasi suçlara bakan devlet güvenlik birimi ve Hagen Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Westfaelische Anzeiger gazetesi, YPG yanlısı Kürtlerin gösterisi sırasında Kürtler ve Türkler arasında kavga çıktığını, bıçaklama olayının bu sırada yaşandığını bildirdi.

Bottrop'ta sekiz yaralı

Bottrop kentinde de Kürt ve Türk göstericilerin arasında çıkan kavgada da Çarşamba akşamı sekiz kişi hafif yaralandı. Polis verilerine göre yaklaşık 50 kişilik Kürt göstericinin izinli gösterisi yakınında bir Türk grubun toplandığı, "provokasyon ve taş atma” sonucu kavga çıktığı bildirildi.

Recklinghausen Emniyeti, gösterinin resmen sona ermesi sonrasında her iki grubun daha da kalabalıklaştığını, karşılıklı sataşmalar sonrası olayın büyüdüğünü ve polisin takviye güçlerle müdahalesi sonrasında grupların temasının önlendiği kaydedildi. Olayda beş polis, bir kadın ve iki erkeğin hafif yaralandığı, yaralama suçundan beş kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Pazartesi akşamı da Herne kentinde Kürtlerin protesto gösterisi sırasında Türklere ait bir büfe ve bir kıraathaneye saldırılmış, biri polis beş kişi yaralanmıştı. Polis açıklamasında, her iki saldırıdan önce protestocu gruba yönelik tahrikler olduğu bildirilmişti.

DW,AFP/BK,MY

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