Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin şu aşamada genişletilmemesi ve üyelik müzakerelerine ilişkin kararlarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda alınan Türkiye'ye ilişkin kararların "hakkaniyetle bağdaşmadığı" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararlarda, Türkiye'nin "adaylık statüsüne halel getirilmediğine" dikkat çekildi ve "AB Genişlemesi bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanması kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi müzakerelerine şu an için başlanmaması kararına atfen "Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "AB'nin, Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB'nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşan ülkemiz olmayacaktır" ifadesi yer aldı.

AB Genel İşler Konseyi'nin kararı

AB Genel İşler Konseyi'nin Salı akşamı yapılan toplantısında, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlanmaması kararı alınmıştı.

Genel İşler Konseyi, Türkiye'nin "aday ülke" statüsünün devam ettiğini, ancak müzakerelerin "durma noktasına" geldiğini vurgulamıştı. Türkiye'de temel bir değişimin ardından üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabileceğinin altı çizilmişti.

DW/JD,ÖA

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