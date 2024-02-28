TÜİK Türkiye’nin dış ticaret verilerini açıkladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin dış ticaret dengesi Ocak ayında 6,23 milyar dolar açık verdi. Ocak ayında Almanya Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke olurken, Rusya da ithalatta ilk sırayı aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 oranında azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan 6 milyar 227 milyon dolara geriledi.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 18 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 592 milyon dolara yükselerek yüzde 3 oranında arttı. Yine Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 6,2 azalarak 19 milyar 886 milyon dolardan 18 milyar 660 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret 2024'e açıkla başladı

TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanan verilere göre Ocak ayında dış ticaret dengesi 6 milyar 230 milyon dolar açık verdi.

Verilere göre Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre dış ticaret açığı yüzde 56,4 azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan 6 milyar 230 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene Ocak ayında yüzde 57,5 iken, bu yılın Ocak ayında bu oran yüzde 76,2'ye yükseldi.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar olurken, bunu 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 970 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 220 milyon dolar ile İngiltere, 999 milyon dolar ile İtalya izledi. TÜİK'e göre Türkiye'nin bu beş ülkeye yaptığı ihracat, toplam ihracatının yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 324 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı sırasıyla 2 milyar 893 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 402 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 187 milyon dolar ile İtalya izledi. Bu beş ülkeden yapılan ithalat, Türkiye'nin toplam ithalatının yüzde 44,7'sini oluşturuyor.

DW/ DA, EC

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