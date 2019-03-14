Suriyeliler için yedi milyar dolar yardım taahhüdü

İç savaşın dokuzuncu yılına girmek üzere olduğu Suriye için toplanan uluslararası konferansa katılan devletler, sivillere yardım amacıyla yedi milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulundu.

Brüksel'deki "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" isimli üç gün süren konferansın sonunda konuşan Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, arzu edilen miktarın altında kalsa da çıkan sonuçtan memnun olduklarını açıkladı.

Ülkesini terk eden ve çoğu Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığınan yaklaşık 5,6 milyon Suriyeli için 5,5, ülke içinde yerinden edilenler için de 3,3 milyar dolar yardıma ihiyaç duyuluyor.

Zirvede hedeflenen yaklaşık 9 milyar dolarlık yardım taahhüdüne tam olarak ulaşılmasa da mevcut taahhütten memnun olan Lowcock, Suriyelilerin çektikleri sefaletin ise ancak siyasi bir çözüm ile dineceğini kaydetti.

AB'den Türkiye'ye 1,7 milyar dolar yardım

Konferansın son gününde konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Birlik'in Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2019 yılında Ankara'ya 1,5 milyar euro mali yardımda bulunacağını açıkladı.

Mogherini, AB'nin ayrıca, "Suriye'deki Suriye nüfusu, başta Ürdün ve Lübnan olmak üzere komşu ülkeler ve ev sahipliği yapan halklar" için geçen yıl olduğu gibi 2019'da da 560 milyon euro tahsis ettiğini duyurdu. Mogherini, 2020 ve 2021'de de aynı meblağda yardım aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

AB, Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınını durdurmak için Ankara ile Mart 2016'da yaptığı anlaşmada, Türkiye'ye toplamda 6 milyar euro mali yardım sözü vermişti. AB anlaşma kapsamında daha önce Türkiye'ye 3 milyar euro ödemişti. Mogherini, Brüksel'de aynı başlıkla geçen ekim ayında düzenlenen konferansta, kalan 3 milyar euroluk yardımın "gelecek iki yıl içinde" ödeneceğini söylemişti.

Suriyeliler için AB bütçesinden yapılan yardımın yanı sıra üye ülkeler de ayrı ayrı bağışta bulunuyor. Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, ülkesinin bu yıl "dayanışma adına güçlü bir işaret" olarak 1,63 milyar dolar katkıda bulunacağını açıkladı.

DW,dpa,AFP/CÖ,ÇÖ,DÇÜ,EC

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