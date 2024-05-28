Suriyelilere 7,5 milyar euro destek taahhüdü

AB'nin ev sahipliğinde düzenlenen bağışçılar konferansında Suriyeli savaş mağdurları için 7,5 milyar euro kaynak sağlandı. Türkiye'ye 1 milyar euro aktarılacak.

Avrupa Birliği (AB) Suriyeli mültecilerin desteklenmesi hedefiyle bağışçılar konferansı organize etti.

2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana sekizincisi yapılan toplantıda, aralarında ABD'nin de olduğu ülkeler 5 milyar euro hibe ve 2,5 milyar euro kredi olmak üzere toplam 7,5 milyar euroluk destek taahhüdünde bulundu.

Savaş mağduru Suriyeli siviller için toplanan para Birleşmiş Milletler'in (BM) 4 milyar dolarlık talebinin üzerinde gerçekleşti. Ancak önceki yıllarda verilen desteğin altında kaldı. Sivil toplum örgütleri, Ukrayna ve Gazze gibi dünyanın başka yerlerindeki çatışmaların Suriye'ye olan desteğin azalmasına yol açtığını söylüyor.

Suriye'de de en az 6 bin kişinin ölümüne yol açan geçen yılki Kahramanmaraş depremleri sonrası düzenlenen konferansta bağışçılar 10,3 milyar dolar taahhüt etmişti.

Sağlanan fonlar, savaş yorgunu Suriye'deki sivilleri desteklemenin yanı sıra Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki 5,7 milyon Suriyeli göçmene yönelik yılın kalanı boyunca ve 2025'te yürütülecek çalışmalarda kullanılacak.

Konferansta AB, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik projelerde kullanılmak üzere 1 milya euro kaynak ayırdı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, göçmenlerin Suriye'ye geri dönüşü için uygun ortamın henüz oluşmadığını söyledi. Fotoğraf: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

"Geri dönüş için şartlar oluşmadı"

Toplantıda Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü de tartışıldı. Kıbrıs ve Macaristan dahil AB üyesi sekiz ülke mültecilerin geri dönüşü için Suriye'deki durumun yeniden değerlendirilmesini talep etti. Ancak toplantıyı yöneten AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bunu konuşmak için erken olduğu görüşünde.

Suriye'de insani durumun önceki yıllardan daha kötü olduğunu söyleyen Borrell, "16,7 milyon Suriyeli yardıma ihtiyaç duyuyor, bu, 13 yıl önce savaş başladığından beri en yüksek sayı" dedi. Borrell, mültecilerin "gönüllü" geri dönüş adı altında geri itilmelerine de tepki gösterdi. "Şu anda mültecilerin Suriye'ye güvenli, gönüllü, bilinçli ve onurlu geri dönüşlerinin mümkün olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsan hakları örgütleri de mültecilerin dönüşünden bahsetmeden önce Suriye'de ekonomik durum ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi gibi aşılması gereken zorluklar olduğunda ısrarcı.

2011'de patlak veren Suriye iç savaşında şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişi öldü, 23 milyonluk savaş öncesi nüfusun yarısı evinden oldu. Ülkede çatışmalar büyük ölçüde donmuş durumda ancak nüfusun önemli kısmı açlık ve yoksulluğa sürüklendi.

AP,dpa,AFP / MUK,TY

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