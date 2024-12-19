SDG'li Abdi: PKK'lıların evlerine dönme vakti geldi

Suriye'de ABD destekli SDG, PKK'dan yardım aldığını ilk kez kabul etti. SDG komutanı Mazlum Abdi, "Suriyeli olmayan savaşçıların bölgelerine dönme vakti geldi" dedi, ateşkes durumunda Kobani'den çekilmeyi teklif etti.

Suriye'de omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye ile bir ateşkese varılması durumunda Suriyeli olmayan savaşçıların ülkeden çekilmesini teklif etti.

Reuters haber ajansına konuşan SDG komutanı Mazlum Abdi, Suriye dışından savaşçıların IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki mücadeleye son on yıldaki katkılarını överek artık evlerine dönme zamanlarının geldiğini söyledi.

Türkiye, Irak ve İran'dan Kürt savaşçıların ilk olarak 2014'te IŞİD'i Kobani'den çıkarmaya yardım için Suriye'ye girdiğini, Kobani muharebesinin ardından Iraklı peşmergeler gibi bazılarının ülkelerine döndüğünü belirten Abdi, "İşçi Partisi'nden (PKK) savaşçılar gibi bazıları IŞİD tamamen yok edilene kadar savaşımızda bizimle devam etmek istediler. 2019'da IŞİD'in mağlup edilmesinin ardından bazıları bölgelerine döndü. Ama savaş sürdüğü ve bölge hala tehlikede olduğu için bazıları bizimle kalıp yardım etmeye karar verdiler. Bazıları sivil kurumlarda, bazıları askerî kurumlarda" diye konuştu.

Böylelikle SDG ilk kez PKK dahil Suriye dışından Kürt savaşçıların destek için ülkeye girdiğini teyit etmiş oldu. Abdi, PKK savaşçılarının yardım için Suriye'ye geldiğini kabul etmekle birlikte, SDG'nin PKK ile organizasyonal bir bağının bulunmadığını savundu.

YPG, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak görülüyor ve terör örgütü olarak kabul ediliyor. ABD'nin, SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta en önemli kara müttefiki olarak görmesi ve desteklemesi Ankara-Washington hattında yıllardır gerginliğe neden oluyordu.

"Suriye'de siyasî bir aşamaya geçiyoruz"

Türkiye ile bir ateşkese varılması durumunda Suriyeli olmayan savaşçıların eve dönme zamanlarının gelmiş olacağını belirten Abdi, "Suriye'de farklı bir durum var. Şu an siyasî bir aşamaya geçiyoruz. Suriyelilerin sorunlarını kendi aralarında çözmeleri ve yeni bir yönetim kurmaları gerekiyor. Yeni gelişmeler nedeniyle savaşımızda bize yardımcı olan savaşçıların başları dik bir şekilde kendi bölgelerine dönmesinin zamanı gelmiştir" diye konuştu.

Kobani'den çekilme teklifi

Türkiye ile Türkiye destekli Suriyeli grupların Kobani (Ayn el-Arab) kentine saldırmaya hazırlandıklarını belirten Abdi, SDG güçlerinin bölgeden çekilmesi teklifinde bulundu. Abdi, "tam bir ateşkes" durumunda Kobani'nin Suriyeli bir güvenlik gücüne teslim edilebileceğini, ABD askerlerinin de bölgeyi denetleyebileceğini kaydetti. SDG komutanı, "Diğer taraftan bir saldırı gerçekleşmesi durumunda saldırıyı püskürtmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Kürtlerin kontrolündeki bölgede taarruz başlatarak Tel Rıfat ve 9 Aralık'ta da Münbiç'in kontrolünü ele geçirmişti.

ABD, SDG ile Türkiye destekli gruplar arasında çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişiminde bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Münbiç'te varılan ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını bildirmişti.

Gözler Türkiye'de

Ancak Reuters'a konuşan, ismi verilmeyen bir Türk Savunma Bakanlığı yetkilisi, SDG ile bir ateşkes anlaşmasının söz konusu olmadığını belirterek "PKK/YPG terör örgütü silah bırakıp Suriyeli olmayan yabancı savaşçılar ülkeyi terk edene kadar terörle mücadele çerçevesindeki askerî hazırlıklarımız ve önlemlerimiz devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye karşı yeni bir harekât düzenlemesi olasılığına ilişkin soruya, "Şam'da artık yeni bir yönetim iş başında. Bu, öncelikle yeni yönetimin meselesidir. Onlar bu meseleyi düzgün bir şekilde hallederler ise kanaatimce bizim müdahalemize gerek kalmayacaktır" yanıtını verdi.

rtr,DW/BK,TY

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