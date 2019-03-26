Suriye'den Türkiye'ye İdlib konusunda suçlama

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Ankara ve Moskova arasında varılan İdlib mutabakatının yerine getirilmemesiden Türkiye'yi sorumlu tuttu ve "sabrımızın sınırı var" dedi.

Başkent Şam'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim İdlib'i geri alma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Açıklamasında, "Şimdiye dek Rus dostlarımızdan durumun zor olduğu ancak Türkiye'nin mutabakatı yerine getirme konusunda kararlı olduğunu duyduk" ifadesini kullanan Muallim, "Soçi anlaşmasının uygulanmasını bekliyoruz ancak sabrın da bir sınırı var” dedi. Muallim ayrıca, "Rus dostlarımız sabrımızın taşmaya başladığını anlamaya başladılar bu yüzden de Türk yönetimiyle bu konuda görüşüyorlar” ifadesini kullandı.

İran ve Rusya'nın destek verdiği Suriye hükümeti geçen yıl muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e geniş kapsamlı operasyon yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak operasyon İdlib'de "silahtan arındırılmış” bölge yaratılması ve radikallerin bölgeden çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Başkanı Vladimir Putin'in 17 Eylül'de Soçi'de vardığı mutabakat vasıtasıyla ertelenmişti. Anlaşma kapsamında tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılması öngörülmüştü.

Moskova ve Ankara, mutabakat kapsamında İdlib'deki faaliyetlerini koordineli bir biçimde yöneteceklerini de taahhüt etmişlerdi. Ancak çatışmaların yeniden yoğunlaşmasının ardından vilayetin topraklarının büyük bölümü Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün eline geçmişti. 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi zirvesinde varılan mutabakat kapsamında da İdlib'de Mart ayı başında Türk Silahlı Kuvvetleri ilk defa devriye faaliyetini gerçekleştirmişti.

Suriye ordusundan İdlib'e saldırı

Bölgede yedi aydır devam eden ateşkese rağmen saldırılar yaşanıyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Perşembe günü Suriye ordusu tarafından İdlib'e bağlı bölgelere düzenlenen hava saldırısında en az 13 kişinin öldüğünü, Çarşamba günü Hama ve Halep'e düzenlenen hava saldırılarında ise 9 sivilin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletlere bağlı bir insani yardım görevlisi bölgede tırmanan gerginlik nedeniyle Mart ayında yarısı çocuk olmak üzere 90 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. BM görevlisi Şubat ve Mart ayında bölgeyi terk eden insan sayısının 86 bin 500 olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler "artan topçu atışları, hava saldırılarının yoğunlaşması ve kentlerde düzenlenen bombalı saldırılar" nedeniyle kaygılarını dile getirdi.

AFP,rtr/MY,DÇÜ

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