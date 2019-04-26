 Suriye′de yeni anayasa için komite kurulması yakın | DÜNYA | DW | 26.04.2019

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DÜNYA

Suriye'de yeni anayasa için komite kurulması yakın

Kazakistan'daki Astana görüşmelerinde gündem Suriye'nin yeni anayasasını yazacak olan komitesinin kurulması. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi komite konusunda anlaşma sağlamaya yakın olduklarını duyurdu.

Syrien Palmyra Syrische Flagge (Reuters/O. Sanadiki)

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Suriye'de hükümet ve silahlı muhalif gruplar, yeni bir anayasa yazılması için komite kurma konusunda anlaşmaya çok yakın. Müzakerelerde gelinen noktaya ilişkin açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentyev'den geldi. Lavrentyev, tarafların önümüzdeki aylarda bir anayasa komitesi kurulması için anlaşmak üzere olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Astana görüşmeleri çerçevesinde gazetecilere konuşan Lavrentyev, komiteye ilişkin "Zamanı konusunda henüz anlaşma sağlanmadı, yaklaşan Ramazan ayını da hesaba kattık. Muhtemelen Ramazan'dan sonra olacak" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye'den diplomatların, konuyu ele almak üzere Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in müzakerecileri ile bir araya geleceğini de duyurdu.

Suriye'de sekiz yıldır devam eden ve yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan savaşın sona ermesi anlamına gelecek olan seçimlerin yapılması ve gerekli siyasi reformların sağlanması için anayasa komitesinin kurulması kilit önem taşıyor.

Şu ana kadar taraflar, anayasa komitesinin yapısı konusunda uzlaşma sağlayamadı. Konu, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bugün 12'nci kez toplanan Astana görüşmelerinde de ele alınıyor. En son 2018 yılının Kasım ayında düzenlenen Astana zirvesi, aynı zamanda BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in görevi Ocak ayında Staffan de Mistura'dan devralmasından bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. Adını Kazakistan'ın başkentinin eski adı olan Astana'dan alan görüşmeler, Ocak 2017'de başlamıştı.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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