Suriye'de rejim helikopteri düşürüldü

İdlib bölgesi içindeki batı Halep kırsalında bugün Esad rejimine ait bir helikopterin düşürüldüğü bildirildi. Helikopteri Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu kendilerinin düşürdüğünü açıkladı. Suriye haber ajansı SANA'nın haberinde de helikoptere Türkiye destekli grupların bulunduğu bölgeden ateş açıldığı belirtildi.

Olayın ardından Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Sorumlusu Rami Abdulrahman ise helikopterin Türkiye tarafından düşürüldüğünü ve helikopterdeki iki pilotun cesedine de ulaştığını söylemişti.

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin kontrolündeki Halep'te helikopter düşmeden önce Rus savaş uçaklarının uçtuğu ve Halep'in batısındaki hedefleri vurduğu belirtildi. Rus savaş uçaklarının helikopterin düşürülmesinden sonra ise çekildiği ifade edildi.

İdlib'de geçen Salı günü de rejime bağlı bir helikopter düşürülmüştü.

Türkiye, Suriye sınırına bugün de takviye güç ve askeri araç göndermeye devam etti. Hafta başında İdlib'de 5 Türk askerinin daha öldürülmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib ve Halep çevresine ek asker ve askeri teçhizat göndermeye başlamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri takviye güç ve askeri araç göndermeye bugün de devam etti

Rusya'dan yeni açıklamalar

Öte yandan Rusya, İdlib'deki isyancı grupları yerleşim yerlerine aralıksız ateş açmakla suçladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada İdlib'de ilan edilen ateşkesin sürekli ihlal edildiğini belirtildi.

Kremlin kaynakları da bugün Moskova'da düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'deki durumla ilgili bilgilendirildiğine dikkat çekti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamada İdlib'le ilgili olarak Türkiye ve Rusya savunma bakanlarının yakın irtibatta olduğuna işaret edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Pazar günü Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye'ye "Rus temsilciliklerini koru" çağrısı

Rusya, Türkiye'yi bölgedeki isyancılarla yeteri kadar mücadele etmediği gerekçesiyle eleştiriyor. Rus ordusu da İdlib'deki Türk askeri yetkilileri Ankara'ya bölgedeki gerçek durumu aktarmamakla suçluyor.

Rusya ile Türkiye arasındaki bir diğer gerginlik de Ankara'daki Rus Büyükelçiliğinden dün gelen açıklama oldu. Ankara'daki Rus Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un tehdit aldığını açıklaması sonrası Moskova, Türkiye'deki Rus Büyükelçiliği, Rus kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Rus vatandaşlarını korumak için Türk güvenlik güçlerinin elinden geleni yapmasını beklediği uyarısını yaptı.

Türk Dışişleri de konuyla ilgili açıklamasında Rus temsilciliklerinde gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek "Bakanlığımıza iletilen her türlü ihbar ve talep ciddiyetle değerlendirilmekte ve ivedilikle ilgili makamlarımıza bildirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DHA,Reuters,dpa/HS,JD

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