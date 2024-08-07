Suriye'de Arap aşiretlerle Kürtler arasında çatışmalar

Suriye'nin Deyrizor vilayetinde Arap aşiretleri ile SDG arasında yaşanan çatışmada en az 6 kişi öldü. SDG'nin bölgeye takviye kuvvet kaydırdığı bildiriliyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetinde, Esad rejimi ve İran destekli Arap aşiretleri ile ABD'nin bölgedeki müttefiki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı kuvvetler arasında çıkan çatışmalarda en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yaşanan çatışmalarda en az 19 kişinin de yaralandığını duyurdu. Gözlemevi, ölen altı kişiden üçünün siviller, diğer üçünün ise Arap aşiret savaşçıları olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre ise çatışmalar Suriye'nin doğu kırsalındaki dokuz ayrı noktada yaşandı. Haberde, Arap aşiretlerinin Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerindeki SDG'nin yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenlediği aktarıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmaların Arap savaşçıların saldırısı ile başladığını kaydetti. SDG militanları ise, Arap aşiret savaşçılarının kontrol noktalarındaki ve askeri üslerdeki SDG'lilere ateş açtığını öne sürdü.

Petrol sahasında SDG/ABD askeri üssü

Çatışma noktalarından biri olan Ziban, Deyrizor'daki en zengin petrol yataklarından biri olan El Ömer petrol sahasına yalnızca birkaç kilometre mesafede yer alıyor. Söz konusu petrol sahasının içinde SDG savaşçıları ile ABD askerlerinin konuşlandığı bir üs de bulunuyor. SDG'nin bel kemiğini oluşturan Halk Savunma Birlikleri (YPG), Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak görülüyor ve terör örgütü listesinde yer alıyor.

El Ömer petrol sahası Fotoğraf: Adnan Alhusen/Anadolu Agency/picture alliance

Bölgede kontrolü elinde tutan SDG, Fırat Nehri'nin doğusunda süresiz sokağa çıkma yasağı kararı aldı ve yasağa uymayanların adli makamlara teslim edileceğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, SDG'nin çatışma bölgesine askeri güç takviyesi yaptığını duyurdu.

Deyrizor bölgesinde geçen yıl Eylül ayında Arap aşiretleriyle SDG arasında yaşanan çatışmalarda en az 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Suriye'de bugüne dek devam eden çatışma ortamı 2011 yılında Beşar Esad hükümetine karşı protestolarla başladı. Şam'ın bu protestolara şiddetle yanıt vermesinin ardından bugüne dek yaşanan iç savaş neticesinde, ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı gruplar hüküm sürüyor.

Beşar Esad, son yıllardaki kazanımlarının ardından şu an Suriye topraklarının yaklaşık üçte ikisinde kontrolü elinde bulunduruyor.

dpa,DW / ET,BK

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