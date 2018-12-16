 Suriye′de anayasa komitesi konusunda uzlaşıldı | DÜNYA | DW | 18.12.2018

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DÜNYA

Suriye'de anayasa komitesi konusunda uzlaşıldı

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Suriye'de yeni anayasayı oluşturacak komitenin 2019 yılı başında ilk kez toplanması konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Cevad Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov

Arşiv: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, solda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kazakistan'daki Astana görüşmelerinde

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları Suriye'de yeni anayasayı oluşturacak komitenin 2019 yılı başında ilk kez toplanması konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Suriye'de yeni bir anayasanın yazılması için oluşturulacak komite ile ilgili olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanları, komitenin ilk toplantısının 2019 yılı başında düzenlenmesi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Suriye'de yedi yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşı bitirmek için Astana barış sürecini yürüten bu üç devlet yeni anayasayı oluşturacak komitenin Birleşmiş Milletler'in de ön desteğini aldığı yönünde bir mutabakat olduğunu bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştükten sonra ortak basın açıklamasında söz alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni oluşturulacak komitenin çalışmalarının "uzlaşı ve yapıcı" bir anlayışa sahip olması gerektiğini söyledi.

Ülkedeki reform sürecini görüşecek anayasa komitesinin, Suriye yönetimi ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra BM tarafından belirlenecek sivil toplum gruplarından da oluşturulması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklar, toplam 150 kişiden oluşması öngörülen komitede sivil toplumu temsil edecek 50 kişinin kimler arasından belirleneceği konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasında pazarlıkların son ana kadar devam ettiğini bildirdi.

Staffan de Mistura

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

Staffan de Mistura BMGK ile görüşecek

Üçlü açıklamadan sonra ayrı bir basın toplantısı düzenleyen ve 31 Aralık'ta görevini Geir Pedersen'e devredecek de Mistura, toplantıda alınan kararları Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi ile görüşeceğini açıkladı.

Salı günkü görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydeden Mistura, "Bu uzun soluklu çabalarda almamız gereken biraz daha mesafe var" ifadesini kullandı.

Görevi sürdürdüğü dört buçuk yılda Suriye'de askeri ve siyasi tablonun çok değiştiğine dikkat çeken de Mistura, Suriye halkının acı çektiğini ve bu acıyı hafifletmek ve eğer mümkünse dindirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

DW,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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