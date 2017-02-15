Suriye'de açlık krizi: Yeni bir felaket kapıda

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de 12,4 milyon insanın gıda erişimi konusunda sorun yaşadığını açıkladı. Bu sayıda, geçen yıla kıyasla 4,5 milyon artış kaydedildi.

Bu nedenle WFP, Suriye'de Esad rejimi tarafından kontrol edilmeyen bölgelere Türkiye üzerinden yardım ulaştırılmasına imkân tanıyan BM düzenlemesinin uzatılması için çağrıda bulundu. WFP sözcüsü Tomson Phiri, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "Milyonlarca insanın hayatı söz konusu" ifadesini kullandı.

Süre 10 Temmuz'da doluyor

Söz konusu düzenlemeyi içeren BM kararının süresi, Güvenlik Konseyi tarafından uzatılmadığı takdirde 10 Temmuz'da sona erecek. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan Rusya, Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelere yardım ulaşmasını sağlayan tek yol olan bu sınır geçişlerinin sonlandırılmasını ve yardımların Şam üzerinden iletilmesini istiyor.

Türkiye sınırındaki Bab el Hava kapısından geçen BM yardım tırları

WFP'ye göre, Suriye'de gıda fiyatlarının önceki yıla kıyasla yüzde 247 artması ve insanların iç savaş nedeniyle sürekli yer değiştirmelerinden ötürü artık gıdaya ayıracak paralarının kalmaması bölgedeki sorunu daha da derinleştirdi.

Suriye'nin özellikle kuzeybatısında durumun dramatik olduğunu belirten Phiri, bu bölgede yaklaşık 2,4 milyon insanın Türkiye sınırını geçerek ulaşacak gıda, ilaç ve diğer zaruri gereksinimlere bağlı olarak yaşadığını vurguladı. Phiri, sevkiyatın, muhaliflerin kontrolündeki bu bölgelere Şam'dan yapılmasının şu an bir alternatif olamayacağını belirtti.

Yeni bir "insani felaket" uyarısı

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de söz konusu BM kararının uzatılmamasının, muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesi için yeni bir "insani felakete" sebep olabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, düzenlemenin 12 ay daha uzatılmasının, insanların hayatının kurtarılması için "zaruri" olduğunu ifade etti.

BM verilerine göre, Türkiye ile Suriye arasındaki Bab el Hava sınır kapısından her ay, bölgedeki 2,4 milyon insan için Covid-19 aşıları dâhil yardım malzemesi taşıyan yaklaşık bin kamyon geçiyor.

Cenevre'de gazetecilere konuşan Lindmeier, bu yardımların kesilmesinin, hastalık ve ölümlerin artmasına neden olacağını söyledi. DSÖ sözcüsü Lindmeier, BM'nin geçmişte Şam üzerinden yardım ulaştırmaya yönelik çabalarının başarılı olmadığını hatırlattı.

DW,dpa,rtr/CÖ,BK

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