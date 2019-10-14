 Suriye ve Rus güçleri Menbiç′in ardından Kobani′de | DÜNYA | DW | 16.10.2019

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DÜNYA

Suriye ve Rus güçleri Menbiç'in ardından Kobani'de

Suriye ve Rusya'nın askerleri, Suriyeli Kürtlerle varılan anlaşma çerçevesinde Kobani'ye girdi. BM Türkiye'nin operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirdiği bir açıklama yaptı. Operasyona son verme çağrısı yapılmadı.

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Suriye'de rejim güçleri ve Rus askerlerinin, Menbiç'in ardından bu kez Kobani'ye girdiği bildirildi. Suriyeli ve Rus askerlerin kasabaya ulaştığını İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi duyurdu.

Kobani, Suriyeli Kürtler için sembolik önem taşıyor. Suriyeli Kürtler, 2015'te ABD'nin de desteği ile Kobani'yi IŞİD'den almıştı. O zamandan bu yana Kobani YPG'nin kontrolü altında bulunuyor. 

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından Suriyeli Kürtler, Rusya'nın arabuluculuğu ile Şam'la bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde Suriye askerleri, ilk olarak Menbiç'e konuşlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı harekatının başlamasıyla bölgedeki Amerikan askerlerini çekmişti.

BM'den Barış Pınarı'na kınama yok

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinin talebi doğrultusunda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunu görüşmek üzere toplandı.

Görüşme sonrasında 15 üye ülkenin destek verdiği bir metin yayınlandı. Metinde "Güvenlik Konseyi'nin üyeleri IŞİD'in de aralarında olduğu gruplardan teröristlerin yayılma riski hakkında derin endişesini dile getiriyor" ifadesi yer aldı. Türkiye'nin operasyonu nedeniyle IŞİD'li militanların Suriyeli Kürtlerin kontrolünde olan hapishanelerden kaçabileceği yönünde endişeler gündeme gelmişti.

Fransa tarafından önerilen metinde ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki insani durumun daha da kötüleşmesi konusunda duyulan endişe dile getirildi. BM Güvenlik Konseyi'nin metninde Türkiye'ye operasyonuna son verme çağrısı yapılmadı. Geçtiğimiz hafta operasyonun sonlandırılmasını isteyen iki metin Konsey'de oylamaya sunulmuş, Rusya ve Çin'in engeline takılmıştı.

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Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan

rtr/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan  

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