Suriye ordusu İdlib ve Hama'da ilerliyor

Suriye'de hükümet kontrolündeki yayın organları, Türkiye destekli muhaliflerle çatışan rejim güçlerinin Hama vilayetindeki bazı stratejik bölgeleri ele geçirdiğini duyurdu. Suriye Merkez Askeri Medyası ve hükümet kaynakları, askerlerin Hama'daki el Bani ve Canabira köyleriyle Osman tepesinin kontrolünü sağladığını bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, el Bani köyünün el değiştirdiğini doğrularken rejim güçlerinin Osman tepesine doğru ilerlediğini belirtti. Gözlemevi, Pazartesi günkü çatışmalarda 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rusya destekli Suriye rejim güçleri geçen hafta Hama ve komşu vilayet İdlib'de muhaliflerin elindeki bölgelere yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Son çatışmalar, Rusya ile Türkiye arasında geçen Eylül ayında varılan ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını öngören İdlib mutabakatının geleceğiyle ilgili endişelere yol açtı. Türkiye destekli muhaliflerin de bulunduğu söz konusu bölgenin kontrolü büyük oranda El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünün elinde. Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma, muhaliflerin son kalesi konumundaki İdlib'e rejim tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti.

Stratejik M4 ve M5 otoyolları

Reuters'a konuşan Türkiye destekli muhalifler, rejim güçleri ve Rusya'nın gerçekleştirdiği son saldırıların, bölgedeki iki büyük otoyolun kontrolünün ele geçirilmesini hedeflediğini aktardı. Rejimin M4 ve M5 otobanlarının kontrolunu sağlamayı amaçladığını belirten muhalifler, Halep'i Hama ve Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye bağlayan bu yolların kaybedilmesinin kendileri için çok önemli bir ekonomik değerin de kaybı anlamına geleceğini ifade etti.

Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Naci Mustafa, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu bölgeye yönelik topçu ateşi ve hava saldırılarının yoğunlaştığını belirtti. Türkiye'nin destek verdiği gruplardan Ulusal Ordu'nun sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud da aynı ajansa, "Rusya uzun süredir bu otoyolları ele geçirmeyi amaçlıyordu. Devrimimizin ilkelerinden biri olarak buna karşı çıkıyoruz. Böyle bir durumda, bu bölgede yaşayan ve Rusya'nın hükümanlığı altında yaşamayı reddeden on binlerce insan yerinden olacak" dedi.

DW,rtr,dpa,AP

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