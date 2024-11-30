Rahman: Halep'in büyük kısmının kontrolü cihatçılarda

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre HTŞ ve müttefiki cihatçı gruplar Halep'in büyük kısmında kontrolü ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü (SOHR) Rami Abdel Rahman, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve müttefiki olan cihatçı grupların Halep'in büyük kısmında, idari merkezinde ve cezaevlerinde kontrolü ele geçirdiğini kaydetti.

Rahman, "Rejim güçlerinin çekilmesiyle çatışmalar durdu, tek bir kurşun atılmadı" dedi.

Böylece 2016'dan sonra söz konusu gruplar sadece üç günde, Suriye'nin ikinci büyük kentine ilk kez girmiş oldu.

Bölgeden gelen haberlere göre Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu kentin doğusundan askerlerini çekerek cihatçılara saldırıya hazırlanıyor. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ordu güçlerinin Halep ve İdlib'te HTŞ ve müttefiklerinin yoğun saldırılarına uğradıkları belirtildi.

Öte yandan SOHR, Rus savaş jetlerinin dün gece Halep'teki cihatçılara 2016'dan sonra ilk kez havadan saldırı düzenlediğini bildirdi.

Cihatçılara karşı Şam'ı destekleyen Rusya ordusundan bir sözcünün Rus devlet haber ajansı Tass'a verdiği demeçte, Rus savaş jetlerinin düzenlediği saldırılarda en az 200 cihatçının öldüğü bildirildi.

Halep'in sürekli olarak cihatçıların kontrolüne geçmesi, uluslararası gözlemcilere göre Rusya ve İran tarafından desteklenen Şam yönetimi için büyük hezimet anlamına gelecek.

Binlerce sivil bölgeyi terketti

Öte yandan görgü tanıkları Halep'in kent çevresinde yoğun çatışmalar yaşandığını haber verirken, patlama sesleri duyulduğunu da belirtti. Bölgede bulunan dpa muhabiri, binlerce sivilin bölgeyi terketmeye çalıştığını kaydetti. Bölgedeki AFP muhabiri ise kentin Yeni Halep bölgesinde çatışmalar yaşandığını haber verdi.

2016'dan sonra HTŞ ve müttefiki cihatçı gruplar sadece üç günde, Suriye'nin ikinci büyük kentine ilk kez girmiş oldu. Fotoğraf: ABDULAZIZ KETAZ/AFP

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofisi, 14 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek, "durumun giderek kötüleştiğini" vurguladı. Sivil kayıplar olduğu, ancak sayının bilinmediği bildirilirken, altyapı hasarı ve güvenlik endişeleri nedeniyle bazı insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığı da kaydedildi.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep, cihatçı grupların kalesi olan İdlib kentine sınır ve İdlib'in büyük kısmı HTŞ tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca sınır bölgedeki Hama ve Lazkiye de HTŞ'nin kontrolü altında bulunuyor.

SOHR Direktörü Rahman'a göre Suriye ordusu cihatçılara direniş sergilemedi ve HTS ve müttefikleri bombalı araçlarla düzenledikleri iki intihar saldırısıyla kente girmeyi başardı.

Suriye ordusu ise direniş göstermediği iddialarını geri çevirdi ve "silahlı güçlerin büyük operasyonuna karşı direniş gösterildiğini" belirtti, bölgeye takviye güç gönderildiğini ve kent çevresinde pek çok yerde komntrolün yeniden ele gecirildiğini açıkladı.

Halep'te 27 Kasım’da başlayan Beşar Esad rejimi ile cihatçı grup Heyet Tahrir Şam ve beraberindeki müttefik grupların kısa sürede 50'den fazla yerleşimin kontrolünü ele geçirdiği haber verilmişti. Cihatçıların ayrıca Halep'i Şam'a bağlayan M-5 Otoyolu'nu da kapattığı kaydediliyor.

Cihatçıların Halep'i Şam'a bağlayan M-5 Otoyolu'nu da kapattığı kaydediliyor. Fotoğraf: Bakr Al Kassem/AFP

İç savaşta en az 500 bin kişi öldü

2011 yılında, hükümete karşı düzenlenen protestoların, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından şiddet kullanılarak bastırılmaya çalışılmasının ardından başlayan iç savaşta bugüne dek 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de göç etmek zorunda kaldı. Aralarında Esad'ın müttefiki olan Rusya, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'ın da bulunduğu pek çok yabancı güç de savaşa fiilen katıldı.

El Kaide terör ağına bağlı HTŞ, Suriyenin kuzey ve kuzeybatısında, aralarında İdlib ve Halep'in de bulunduğu pek çok bölgeyi kontrolü altında tutuyor.

Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda, 2020'de İdlib'de sağlanan ateşkese, bugüne dek zaman zaman ihlal edilmiş olsa da, taraflarca büyük oranda uyulmuştu. 2015 yılında Suriye İç Savaşı'na müdahale eden Rusya, savaşın seyrini Beşar Esad yönetimi lehine değiştirmişti.

dpa,AFP/ETO,TY

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