Suriye First Lady'sine lösemi teşhisi kondu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi kondu. Suriye başkanlık ofisinden yapılan açıklamada teşhis için gerekli testlerin, Esma Esad'ın bazı semptomlar göstermesi üzerine yapıldığı belirildi.

Açıklamada ayrıca, Esma Esad'ın enfeksiyondan korunmak için kendini izole edeceği, bu nedenle bir süre toplantı ve etkinliklere katılmayacağı, kamuoyu önüne çıkmayacağı kaydedildi.

Daha önce göğüs kanserine yakalanan Esma Esad, 5 yıl önce, Ağustos 2019'da tam olarak iyileştiğini açıklamıştı.

Ailesi Suriyeli olan Esma, İngiltere'de doğru ve burada eğitim aldı. 2000 yılında Beşar Esad'la evlenmeden önce yatırım bankacısı olarak çalışıyordu.

Adı yaptırım listesinde

Suriye Kalkınma Vakfı adlı bir STK'yı yöneten Esma Esad, Suriye iç savaşının başladığı 2011'den beri asker ailelerine destek olmak için çeşitli kampanyalar düzenliyordu. Aynı vakıf Suriye genelinde çeşitli yardım ve kalkınma faaliyetleri de organize ediyor.

Esma Esad, Suriye iç savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırım listesinde bulunuyor. Geçen yıl eşi Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri seyahatine eşlik etmişti. Bu iç savaşın başladığı 2011'den beri Esma Esad'ın ilk yurtdışı gezisi olmuştu.

Mart 2011'de, Esad rejiminin muhalif göstericilere sert müdahalesiyle başlayan iç savaşta yarım milyona yakın kişi hayatını kaybetti. 23 milyon nüfuslu ülkenin yarıya yakını evinden oldu.

AFP,Reuters / MUK,HS

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