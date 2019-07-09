Esma Esad meme kanserini yendi

Suriye lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, meme kanserine karşı verdiği savaşı kazandığını duyurdu.

Esma Esad'a bir yıl önce meme kanseri teşhisi konmuştu. Erken evrede tespit edilen kötü huylu tümör nedeniyle Ağustos 2018'den beri tedavi gören 43 yaşındaki Esma Esad, meme kanserini yendiğini devlet televizyonuna verdiği röportajda açıkladı.

Esma Esad, "Bu yolculuğum sona erdi. Tüm acıları, yorgunlukları, hatta olumlu yanlarıyla... Allah'a şükür bitti. Kanseri tamamen yendim" diye konuştu. Tedavi kapsamında Suriye askeri hastanesinde kemoterapi gördüğünü belirten Esad, bu hastalığı "hak ettiğini" söyleyenlere hitaben, "Vatanını ve milletini satanlar, yabancıların emrinde Suriyeli kardeşlerine karşı silah taşıyanlar... Bunların ahlakının kaldığını mı düşünüyorsunuz?" dedi.

Suriye Devlet Başkanlığı makamı, Esma Esad'ın hastalığını Ağustos 2018'de kamuoyuna duyururken Esad çiftinin hastanede çekilen bir fotoğrafını da sosyal medyada paylaşmıştı. Fotoğrafta Esma Esad infüzyon için bir sandalyede otururken görülüyordu.

Arap dünyasında iktidarda olan ailelerin fertlerinin hastalıklarına dair kamuoyuna bilgi verilmesi pek rastlanan bir durum değil. Özellikle kanser vakaları kamuoyundan saklanıyor.

Humuslu bir ailenin kızı olarak Londra'da doğup büyüyen ve eski bir yatırım bankacısı olan Esma Esad, 2000 yılından beri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile evli. Çiftin üç çocuğu var.

DW,rtr,AP/CÖ,BW

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