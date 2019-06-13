 Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz | DÜNYA | DW | 18.06.2019

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DÜNYA

Suriye Dışişleri Bakanı: Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, "Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemediklerini" söyledi. İdlib'deki Türk gözlem noktalarına son günlerde saldırı düzenlenmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Çin'de temaslarda bulunuyor.

Resmi iş ziyareti için Çin’de bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye’deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Muallim, "Suriye ve Türkiye arasında çatışma istemediklerini" söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Muallim’in Çin ziyaretinde "iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkileri muhtelif alanlarda pekiştirme olanaklarının masaya yatırılacağını" duyurdu. Ajans ayrıca Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra, bölge ve uluslararası düzeyde önem taşıyan meselelerin de ele alınacağını duyurdu.

İdlib’de çatışmalar

Türkiye’nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib vilayeti bir süredir Ankara ve Şam arasında karşılıklı açıklamalara sahne oluyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan geçen pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği" ifade edilmişti. Açıklamada, saldırıya anında ağır silahlarla karşılık verildiği belirtilerek, personelden yaralanan olmadığı, ancak "üs bölgesindeki tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmının kısmi hasar gördüğ" ifade edilmişti.

Bakanlık, 13 Haziran'da benzer bir açıklama yayınlayarak, aynı bölgedeki 10 numaralı gözlem noktasına Suriye rejiminin kontrolündeki bölgeden "kasıtlı olduğu değerlendirilen" bir saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Olaya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı da gözlem noktasını hedef alan saldırının failinin El Nusra ile bağlantılı terörist gruplar olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan Rus haber ajanslarının bölgede Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda hükümet güçleri ve muhalifler arasında kapsamlı bir ateşkesin sağlandığı yönündeki açıklamasını Ankara teyit etmemişti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil, ama bu konuda Rusya ile samimi gayretlerimiz var" diye konuşmuştu.

rtr, DW / SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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