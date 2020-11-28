"Suçlu Suriyeliler Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelere gönderilsin"

Suriyeli sığınmacıların sınır dışı yasağının uzatılması konusunda iktidar ortakları, Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki görüş ayrılığı sürerken, CSU'lu Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı'ndan ilginç bir öneri geldi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), perşembe günü Berlin'de yapılacak İçişleri Bakanları Konferansı öncesinde Hristiyan Birlik liderliğindeki eyaletleri temsilen, 2012'den bu yana yürürlükte olan sınır dışı etme yasağının yıl sonuna kadar uzatılmaması için bir kez daha çağrıda bulunduktan sonra, Almanya'daki potansiyel tehlikeli Suriyelilerin Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere sınır dışı edilebileceğini söyledi.

"Türkiye‘nin kontrolündeki bölgeye yollanabilir"

Bakan Herrmann, Almanya'daki suç eğilimli Esad muhaliflerinin Türkiye'nin veya Kürt grupların kontrolü altındaki bölgelere gönderilebileceklerini belirterek, Almanya'daki Suriyeli sığınmacıların büyük çoğunluğunun sınır dışı sorunuyla karşı karşıya olmadığını vurguladı. Küçük bir grubun ise "ciddi suçlu ve tehditkar" olduğuna işaret eden Bakan, güvenlik birimlerinin söz konusu gruptakileri terör saldırısına kadar varan ciddi siyasi motivasyona sahip kişiler olarak değerlendirdiğine dikkat çekerek, "Gelecekte bireysel durumlarda, onları kendi ülkelerine göndermek için durumlarını yeniden ele almak mümkün olmalıdır" dedi. Herrmann, bu insanların Almanya'da bulunmalarının halkın güvenliği açısından uygun olmayacağını kaydetti.

Sosyal demokratlar karşı çıkıyor

SPD yönetimindeki eyaletlerin temsilcisi olarak konu ile ilgili açıkmalarda bulunan Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise Suriyeli sığınmacılara uygulanan sınır dışı yasağının iptali tartışmalarını, "gerçeklikten uzak" sözleriyle eleştirdi.

Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius

Almanya‘nın, Beşar Esad rejimi ile diplomatik ilişkileri bulunmadığını kaydeden SPD'li bakan, sığınmacıların iç savaş olan bir ülkeye sınır dışı edilmesinin de şu anda teknik ve pratik olarak mümkün olmadığını vurguladı. Pistorius, sınır dışı işlemlerini düzenleyecek bir geri dönüş merkezi bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Sosyal demokrat bakan, "Hiç kimse işkence veya ölümle tehdit edildiği bir ülkeye sınır dışı edilmemelidir" diye konuştu.

Eyaletlerin içişleri bakanları arasında uzlaşma sağlanamaz ise mevcut sınır dışı yasağı yıl sonunda yürürlükten kalkacak.

Roth'dan tepki

Öte yandan Federal Meclis Başkan Yardımcısı, Yeşiller'den Claudia Roth, Hristiyan Birlik partilerinin Suriyeli sığınmacılara yönelik sınır dışı yasağının iptal edilmesi için ısrarlı olmalarını eleştirdi. Roth, "Birlik partili içişleri bakanlarının yıl sonunda Suriye'ye sınır dışı edilmeyi önleyen uygulamayı durdurma niyetleri bir skandal ve sorumsuzluk" dedi.

Roth, Suriye'nin bir işkence devleti olduğunu, diktatörlükle yönelitlidiğini ve hala kimsenin güvende olmadığı bir savaş ülkesi olduğunu ifade etti.

dpa / TY,ET

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