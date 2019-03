Stuttgarter Nachrichten: Brexit bulaşıcı bir tehlikeye dönüşebilir

İngiltere'ye Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak için Brüksel tarafından ek süre tanınması Stuttgarter Nachrichten tarafından şöyle yorumlanmış:

"Brüksel, Londra'nın dileğini yerine getirir ve Brexit'i 30 Haziran tarihine ertelerse, bu bulaşıcı bir tehlikeye dönüşebilir. İngilizler ayrılma sözleşmesi için o tarihe kadar bir meclis çoğunluğu bulamazlarsa, işler iyice zora girer. Böylesi bir durumda ülke ya düzensiz olarak AB'den ayrılır ya da şu anda İngilizler olmadan yapılmaya hazırlanılan Avrupa seçimleri geçersiz sayılır. Bu da, Avrupa'nın iki yasama organından biri olan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yasal işlevini yerine getiremeyeceği anlamına gelir. Önümüzdeki sonbaharda göreve gelmesi beklenen yeni Avrupa Birliği Komisyonu da, acilen hayata geçirilmesi gereken reformlarla ilgili çalışma yapma yükümlülüğünü yerine getiremez."

Aynı konuyu değerlendiren Rhein Neckar gazetesi de Brexit sürecinin bir an önce bitmesi gerektiğini savunuyor:

"İngiltere, halkı ve politikacıları… Son aylarda yaşanan bu tiyatronun bitirilmesi hepsinin ortak görevidir. Hiç kimse düzenli ya da düzensiz bir Brexit'in kaç paraya mal olacağını bilmiyor. Ortada dolaşan milyarlık rakamlar şu an için spekülasyondan ibaret. Ancak kesin olan bir şey var: Avrupa'nın çözülme hali korkutucu şekiller almaya başladı. Bu yüzden olabildiğince az hasar yaratacak bir Brexit organize etmek her iki tarafın yararına olacak. Bunun mümkün olup olmadığı ise her zamankinden daha belirsiz."

Emekli Alman cumhurbaşkanlarına sağlanan harcırah, ek ödenek vs. gibi maddi olanakların kısıtlanmasına yönelik tasarının Alman Federal Meclisi'nde kabulü Märkische Oderzeitung gazetesi tarafından şu şekilde yorumlanıyor:

"Bir insanın, özellikle kendi için ne hak ettiği sorusunun yanıtı, bilindiği gibi soru sorulan kişiye göre değişir. Burada da mağdur olanlarda öyle oldu. Bazıları özel hayatlarında ve işlerinde mütevazıydılar, diğerleri pahalı bürolar tutmayı ve iş seyahatlerinde zırhlı makam aracı kullanmayı bir hak saydı. Hukuki anlamda geçerli olan abartılı harcamalardan dolayı kimse siyasetçileri, yolsuzluğa meyilli özel bir insan türü olarak görmesin. Bulunduğu makam sayesinde gerçekten çok zengin olan biri hiç olmadı. Ancak diğer yandan politikacıların tamamı topluca asil ve alçak gönüllü de değil. Onlar da herkes gibi insan, öylesi de var böylesi de."

Bu konuyu yorum sayfasında ele alan bir başka gazete de Reutlinger General Anzeiger:

"Eski devlet başkanlarının icra ettikleri göreve layık bir emeklilik maaşına tabii ki hakkı vardır. Nihayetinde bulundukları makamda çok çalışıp, özel sektörde çalışan birçok yöneticiye kıyasla daha az kazandılar. Ayrıca sadece konumları itibariyle saygınlığa layıklar. Ancak soru şu ki, vergi mükelleflerinin saygınlığı nerede kalıyor? Eski cumhurbaşkanlarından Horst Köhler'in özel emeklilik hakkından feragat etmesi övgüye değer bir tavır. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski başkanı olarak muhtemelen maddi açıdan zaten bir sıkıntı yaşamıyordur."

dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe