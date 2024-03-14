Stoltenberg'den Ukrayna'ya destek çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyelerine Ukrayna'ya daha fazla cephane ve silah göndermeleri çağrısında bulundu. NATO karargahında İttifak'ın 2023 faaliyet raporuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Ukraynalıların cesareti değil, mühimmatı azaldı" dedi. Müttefiklerin Ukrayna'ya hızla destek göndermelerinin "aciliyet" taşıdığını belirten NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduklarını sağlayabilecek kapasiteye ve ekonomiye sahibiz. Kararları almak ve Ukrayna'ya desteği önceliklendirmek bir siyasi irade meselesidir" şeklinde konuştu. Özellikle ABD'de hükümetin Ukrayna'ya yapmayı öngördüğü yardımlar Kongre'de Cumhuriyetçiler tarafından engelleniyor. Stoltenberg, Ukrayna'ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı kazanmasına izin vermenin "tarihi bir hata" olacağını vurguladı.

"Savunma harcamalarını artırın"

NATO Genel Sekreteri ayrıca müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları çağrısında bulundu. Yıllık faaliyet raporunda "Müttefikler, mevcut açıkları ortadan kaldırmak ve çekişmeli bir güvenlik düzeninin gereklerini yerine getirmek istiyorlarsa, gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde ikisinden fazlasını savunmaya harcamalıdırlar" ifadeleri kullanılıyor.

NATO üyeleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvede gayri safi yurtiçi hasılalarının en az yüzde ikisini savunmaya harcama yönünde taahhütte bulunmuşlardı. Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre, 32 üye ülkenin üçte ikisi bu kriteri sağlıyor. NATO Genel Sekreteri, ülkesi Norveç'in de bugün savunma harcamalarını yüzde iki kotasına uyacak şekilde artıracağını duyurduğunu hatırlattı.

Almanya da 2024 yılında yüzde 2,01 ile bu hedefe ilk kez erişebiliyor. ABD yıllardır, Avrupalı müttefiklerden ordularına daha fazla yatırımda bulunmaları talebinde bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü başkan aday adayı Donald Trump, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’a seçilmesi halinde yeterli katkıyı yapmayanları Rusya’ya karşı korumayacağı tehdidinde bulunmuştu ve "Hatta size (Rusya'nın) ne isterlerse yapmalarını desteklerim. Ödemelerinizi yapmak zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.

AFP,dpa /AÜ,EC

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