Stoltenberg: Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kiev'in "NATO üyeliğine hiç olmadığı kadar yakın" olduğunu söyledi. Avrupalı liderler, savaşın ikinci yılı nedeniyle Kiev'e destek ziyareti düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılı vesilesiyle bir video mesaj yayımlayan NATO Gene Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın geleceğinin teşkilatta olduğunun bir kez daha altını çizdi. Kiev'in "cesaret ve kararlığından" övgüyle söz eden Stoltenberg, Rus panzerlerinin iki yıl önce Ukrayna'ya girdiğini hatırlatarak böylece "Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşın başladığını" belirtti.

Cephedeki durumun ciddiyetini koruduğunu kaydeden NATO Genel Sekreteri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa yönelik bir sinyal vermediğini ifade etti. Stoltenberg, "Ancak umudumuzu yitirmemeliyiz. Ukrayna defalarca olağanüsü bir mücadele azmi ve karalılığı göstermiştir" diye konuştu. Kiev'in bağımsızlığını korumasında kendi cesaret ve azminin yanı sıra NATO müttefiklerinden gelen askeri ve finansal desteğin de rol oynadığını belirten Stoltenberg bu yardımların devamının da geleceğini söyledi.

Stoltenberg, "Başkan Putin NATO kapısını kapatmak ve Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkını engellemek için bu savaşı başlattı. Ancak bu, onun amacının tam tersiyle sonuçlandı; Ukrayna şimdi NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri, Kiev'in Teşkilat'a katılması konusunda bir soru işareti olmadığını belirterek, "Asıl soru bunun olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır" diye konuştu.

Batılı liderlerden Kiev'e destek ziyareti

Batılı liderler iki yıldır savaşta olan Ukrayna'ya destek ziyareti düzenledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile Polonya'dan aynı trenle Kiev'e gittiği ifade edildi. Liderler, Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le bir araya gelerek, savaşın yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ikinci yılına ilişkin mesaj vermek ve Ukrayna halkının olağanüstü direnişini selamlamak için" Kiev'e geldiğini yazdı. Von der Leyen, "Her zamankinden daha fazla Ukrayna'nın yanındayız; finansal, ekonomik, askeri ve ahlaki olarak. Ülke sonunda özgür olana kadar" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Savaş ancak adil bir barışla sona erebilir

Başkent Kiev'deki Antonov Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan Zelenskiy, savaşın ancak kendi koşullarıyla ve adil bir barışla sona erebileceğini ifade etti. Savaşın Kiev Hostomel Havalimanı Muharebesi olarak bilinen çatışmayla başladığını hatırlatan Zelenskiy, Rus lider Putin'e atıfla "O, ilk esaslı yenilgisini burada aldı" diye konuştu. Zelenskiy, bağımsızlıkları için mücadele eden Ukraynalılarla gurur duyduğunu ifade etti.

Batılı liderler Kiev'e bir destek ziyareti gerçekleştirdi. Fotoğraf: dpa

Rus ordusu Putin'in talimatıyla 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya girmişti. Bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından Moskova, özellikle Ukrayna'nın doğusunda yeniden saldırıya geçti. Ukrayna askerleri özellikle mühimmat eksikliğinden muzdarip. Ukrayna lideri Zelenskiy, mühimmat ve silah teslimatlarının hızlandırılması çağrısını mütemadiyen yineliyor.

DW,dpa/SÖ,HT

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