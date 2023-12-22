Stoltenberg: Putin Ukrayna'yı kalıcı olarak kaybetti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da güttüğü savaş hedeflerine ulaşmasının, tüm askeri çabalarına rağmen imkansız olduğunu savundu.

Cuma günü Alman Haber jansı dpa'ya verdiği röportajda, Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle 2022 yılı başında başlayan işgalin amacının, Ukrayna'nın, yüzünü NATO ve AB'ye dönmesini engellemek olduğunu söyledi. Putin'in söz konusu hedefine ulaşamadığına dikkat çeken Stoltenberg, Ukrayna'nın, yaklaşık iki yıldır süren savaşta gelinen noktada, NATO ve AB'ye daha önce hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı onlarca yıl boyunca etki alanının bir parçası olarak gördüğünün altını çizen Stoltenberg, "Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı kalıcı olarak kaybetti" diye konuştu. Bunun Rusya için büyük bir stratejik yenilgi olduğunu savunan Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik amacına bir gün ulaşacağından kesinlikle emin olduğunu kaydetti.

"Rusya çok yüksek bedel ödüyor"

Öte yandan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın savaş için büyük bir bedel ödediğini söyledi. Rusların hâlihazırda yüzlerce uçak ve binlerce tank kaybettiğini ve buna ek olarak yaklaşık 300 bin askerin de hayatını kaybettiğini veya yaralandığını vurgulayan Stoltenberg, ülkedeki enflasyonun yükseldiğini ve hayat standardının düştüğünü de ifade etti. Stoltenberg, Rusya'nın şu an daha önce hiç olmadığı kadar izole olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak Stoltenberg, tüm bu şartlara rağmen, savaşın hızlı bir biçimde sonlanacağına inanmanın gerçekçi olmadığını söyledi. Rusya'da 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Putin'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakıldığına dikkat çeken Genel Sekreter, "Putin'in seçimden sonra, amaçları ve siyasetini değiştireceğine ilişkin hiçbir ibare yok. Aksine Putin, Ukrayna'nın daha fazla bölgesini işgal etmek için çabalayacak" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürmesi gerektiğini de vurgulayan Stoltenberg, "Ukraynalılar, Almanya ve diğer birçok NATO ülkesinden silah yardımı aldıkları sürece, kendilerini savunma kabiliyetine sahip olduklarını gösterdi" diye konuştu. Stoltenberg, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı yardım edilebilmesi için, silah üretimine ivme kazandırılması gerektiğini de söyledi.

Verdiği röportajda Donald Trump'ın gelecek yıl yeniden ABD Başkanı seçilebilme ihtimaline de değinen Stoltenberg, "Kim başkan seçilirse seçilsin, ABD'nin transatlantik ortaklığa bağlı olmayı sürdüreceğine eminim" diye konuştu. Çin ve Rusya'ya atıfta bulunan NATO Genel Sekreteri, dünyada hiçbir süper gücün, ABD örneğinde olduğu gibi güçlü bir küresel askeri ittifak ağına sahip olmadığını vurguladı.

Bazı gözlemciler, Trump seçildiği takdirde, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin azalabileceğinden endişe duyuyor.

dpa / BÜ, HT

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