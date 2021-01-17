Stoltenberg: NATO Afganistan'dan doğru an geldiğinde çekilecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak askerlerinin Afganistan'dan ancak "doğru an geldiğinde çekileceğini” açıklarken, Taliban'a "uluslararası teröristlerle tüm bağını kes” çağrısını yaptı.

Stoltenberg, Taliban'ın ABD ile 2020'de imzaladığı barış anlaşması uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğu şartlar bulunduğunu, NATO askerlerinin öngörüldüğü gibi Mayıs ayında Afganistan'dan çekilebilmesi için de bunların yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Doğru an” vurgusu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesi için daha fazla adım atması gerektiğinin altını çizdi, "Uluslararası teröristlerle tüm bağını kesmesi gerekiyor” diye konuştu.

Bu hafta yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında Afganistan'daki gelişmelerin ele alınacağını açıklayan Stoltenberg, ittifakın ortak hedefini şu sözlerle aktardı:

"Ortak hedefimiz net: Afganistan bir daha asla teröristlerin ülkelerimize saldırabilmek için serbestçe hareket edebildikleri güvenli bir liman olmamalı… Hiç bir müttefik Afganistan'da gerektiğinden fazla kalmak istemiyor. Ama doğru an gelmeden çekilmeyeceğiz.”

ABD'ye "ertele” çağrıları artıyor

Trump döneminde ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması, NATO askerlerinin 1 Mayıs 2021 tarihine kadar Afganistan'dan çekilmesini öngörüyor.

Hatta Trump'ın, görevinden ayrılmadan kısa bir süre önce, ABD'nin Afganistan'daki Amerikan askerlerini bu yılın başında yarı yarıya indirme planı kamuoyuna yansımış, bu haberler Stoltenberg'in tepkisine yol açmıştı. Kasım ayında düzenlediği basın toplantısında Stoltenberg, "Afganistan'da hem kalmaya devam etmemizin hem de ayrılmamızın bir bedeli olacak" diyerek, ittifak üyelerini uyarmıştı.

Genel sekreter, "Hepimiz için bir ikilem oluşturan bir karar, bir tercih yapmak zorundayız. Ya Taliban'ın taahhütlerine uymadığı değerlendirmesini yapıp kalacağız ama aynı zamanda uzun soluklu bir çatışma süreci riskini göze alacağız. Ya da Afganistan'dan ayrılacağız ve bugüne kadar uluslararası terörle mücadelede ve Afganistan'ın ülkelerimize karşı bir terör saldırısı düzenlenmesine bir platform olmamasını sağlamaktaki kazanımlarımızı tehlikeye atacağız” demişti.

NATO'nun Afganistan'da, 2 bin 500'ü ABD'li, toplam 9 bin 600 askeri görev yapıyor. Afganistan'dan son dönemde bombalı saldırılar arttı. Aralık ayındaki bir saldırı sırasında başkent Kabil'in vali yardımcısı hayatını kaybetmişti.

ABD Kongresi ve uluslararası insan hakları örgütleri, artan saldırılar nedeniyle NATO askerlerinin çekilmesinin ertelenmesi gerektiği çağrısında bulunuyor. Amerikalı kongre üyeleri ittifak askerlerinin çekilmesi halinde ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Gözler savunma bakanlarında

Bu arada dikkatler çarşamba günü başlayacak ve iki gün sürmesi öngörülen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle toplantılar video konferansı yoluyla yapılacak. Joe Biden'ın ABD'de başkanlık görevini devralmasından sonra 30 üye ülkenin savunma bakanları ilk kez bir araya geliyor.

Biden, Donald Trump döneminde kriz ve gerilimlere sahne olan NATO'da yeniden görüş birliği sağlanması hedefini açıklamış, müttefikleri ile ilişkilerini yeniden güçlendireceğini duyurmuştu. Bu nedenle savunma bakanlarının toplantısından ne tür sonuçlar çıkacağı merakla bekleniyor.

AFP, Reuters/ DA, BÖ

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