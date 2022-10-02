Stoltenberg: İlhak kararı Ukrayna'nın ilerlediğini gösterir

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, Pazar günü NBC televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesinin Ukrayna'nın ilerlemesinin ve Rus güçlerini geri itmesinin bir göstergesi olduğunu” söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın ilhak kararıyla mücadele etmenin en iyi yolunun Kiev yönetimini desteklemeye devam etmek olduğunu belirtti. Stoltenberg, "Yeni bir kenti, Lyman'ı alabildiklerini gördük, bu Ukrayna'nın cesareti, yeteneği ve tabii ki ABD'nin ve müttefiklerin silah desteğiyle ilerlediğini gösterir” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca Putin'in nükleer söylemlerinin "tehlikeli ve pervasız” olduğunu söyledi.

NATO üyeliği değerlendirmesi

Ukrayna'nın NATO üyeliği başvurusu ile ilgili sorulan soruya, "NATO üyeliği ile ilgili herhangi bir karar 30 müttefiğin fikir birliğiyle alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, NATO'nun Kuzey Akımı boru hatlarında sabotaj olup olmadığının araştırılmasını desteklediğini belirtti, "NATO altyapısına yapılan kasıtlı bir saldırının sert ve ortak bir sonucu olacaktır” dedi.

Putin'den ilhak açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk ile güneyindeki Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katıldığını açıklamıştı. Kremlin Sarayında düzenlenen törende dört bölgenin Rusya'ya katılım belgelerini imzalayan Putin, "Bu, milyonlarca insanın iradesidir. Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da yaşayanlar artık sonsuza dek bizim yoldaşlarımızdır” diye konuşmuştu.

Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki dört bölgesinde Rusya yanlısı yönetimlerin düzenlediği ve 27 Eylül'de sona eren beş günlük referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

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