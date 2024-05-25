Stoltenberg: Çin Ukrayna Savaşı'nı körüklüyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'in bir yandan Rusya'yı Ukrayna Savaşı'nda destekleyip diğer yandan Batı ile iyi ilişkiler kuramayacağını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'ya verdiği destekle Ukrayna Savaşı'nı daha da "körüklediğini" ve Batı ile ilişkilerini riske ettiğini dile getirdi. Stoltenberg, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Pekin'in bir yandan Batı ülkeleri ile iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini ancak "aynı zamanda Avrupa'daki savaşı kızıştırdığını" öne sürerek, bu ikisinin aynı anda olamayacağını belirtti.

Rusya'nın, füze, tank ve savaş uçaklarında kullandığı makine parçalarının, mikro elektroniğin ve diğer teknolojilerin giderek artan oranda Çin tarafından sağlandığını aktaran Stoltenberg, Moskova'nın Ukrayna Savaşı'nı sürdürebilmesi için Pekin'in desteğinin "hayati öneme" sahip olduğunu ifade etti.

Ukrayna Savaşı'nın, Rusya'nın saldırısı ile başladığı 2002 yılının Şubat ayından bugüne, Moskova ile Pekin arasındaki ekonomik ilişkiler ve stratejik ortaklık giderek derinleşiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar bu göreve seçildikten sonra ilk dış ziyaretini geçen hafta Çin'e yapmış ve burada bir araya geldiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le birlikte, iki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yapmıştı.

Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarında tarafsız olduğunu dile getiren Pekin, Batı tarafından, Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya'yı kınamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. İngiltere savunma bakanı Grant Shapps, geçen hafta Londra'da yapılan bir konferanstaki konuşmasında, Pekin'i, Rusya'ya "ölümcül destek" sağlamakla suçlamıştı. ABD de, Çin'in Rus savunma sanayisine verdiği destekten dolayı endişeli olduğunu resmi ağızlardan daha önce dile getirmişti.

Vladimir Putin ile Şi Cinping Fotoğraf: Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

Ukrayna baskı altında

Rus ordusunun, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde kara birlikleri ile başlattığı harekat an itibarıyla Ukrayna ordusunu oldukça zorluyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden Cuma günü yapılan açıklamada, her ne kadar Rus ordusunun ilerlemesinin "engellendiği" ifade edilse de, Moskova saldırılarını cephenin başka bölgelerinde yoğunlaştırmış durumda.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde ilerleme kaydettiklerini ve Arşanelske köyünü kontrollerine geçirdiklerini duyurdu. Cephe hattında yer alan köy, Rusların, Mayıs ayı başında ele geçirdiklerini duyurdukları Otşeretiyne kasabasının yakınlarında bulunuyor.

Stoltenberg: Ukrayna'ya daha fazla silah göndermeliyiz

Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna ordusunun cephede düştüğü zor duruma da değinen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin, Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya çok daha fazla destek vermesi gerektiğini savundu. "Ukrayna'ya, aralarında hava savunma sistemleri ile uzun menzilli silahların da olduğu daha fazla silah ve mühimmat göndermeliyiz" diyen Stoltenberg, Ukrayna ordusunun son zamanlardaki zaafiyetinin, silah ve cephane eksikliğinden kaynaklandığını ancak Rusya karşı bir zafer için hala geç kalınmadığını dile getirdi.

Batılı müttefiklerin askeri stoklarını doldurmak ve silah ile mühimmat üretimini arttırmak için plan sahibi olmaları gerektiğini de savunan Stoltenberg, Vladimir Putin'in, "iradesini Ukrayna'da kabul ettirdiği taktirde, Avrupa'da kalıcı bir barış olamayacağını ve dünyanın genel olarak daha dengesiz" bir yere dönüşeceğini vurgulayarak, "Rusya'yı daha fazla saldırgan tavırlardan caydırmamız gerekiyor" dedi.

AFP / ET,EC

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